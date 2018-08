El Real Madrid reina desde hace tres años en la Champions League , pero tras las marchas de su entrenador Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo los aspirantes - unos más renovados que otros - sueñan con arrebatarle el título al conjunto blanco en esta nueva edición del torneo.



Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern Munich, PSG, Manchester City, Liverpool y Juventus figuran entre los 'pesos pesados' con más opciones de alzarce con la 'Orejona'. No obstante, la renovación de sus planteles ha significado tanto el adiós de muchos cracks como la salida de sus estrellas a otros clubes

Por ello, en esta nota te mostramos a las 10 figuras mundiales que no participarán de esta nueva temporada de la Champions League 2018-19 debido a que cambiaron de club o a que su equipo no pudo clasificar al torneo. No te pierdas esta galería que está buenaza.