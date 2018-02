El técnico del Juventus , Massimiliano Allegri, opinó en la previa que la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Tottenham será muy igualada y que, pase lo que pase en el duelo de este martes, todo se decidirá a la vuelta de Londres.



"Me conformaría con no recibir goles en casa. Es un octavo de final igualado, tenemos el 50 por cien y ellos el otro 50 por cien (de opciones de pasar)", consideró Allegri en la rueda de prensa previa al encuentro del Juventus Stadium de Turín (norte de Italia).



"No hay que exaltar sus características, hay que jugar con mucha técnica, porque ellos son un equipo muy físico. Habrá que decidir el pase de ronda en Londres. Si queremos pasar a cuartos de final, habrá que conquistar ese pase de ronda en Londres", insistió.



En el choque de hoy, Allegri no puede contar con el argentino Paulo Dybala, que sigue recuperándose de un problema muscular, pero el técnico de los turineses subrayó que lo más importante será jugar en equipo.