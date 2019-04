¡Para ir pidiendo permiso en el trabajo! Se confirmaron los días y horarios de las semifinales de Champions League

Ya no falta nada para conocer a los finalistas. Un día después de conocer a los cuatro mejores equipos de la Champions League , se confirmó la programación de los partidos entre Barcelona vs. Liverpool y Totteham vs. Ajax , quienes buscarán un cupo en la final en Madrid.

A través de la redes sociales, la cuenta de la UEFA Champions League anunció que Barcelona abrirá la serie ante Liverpool en España el miércoles 1 de mayo y definen en Anfield el martes 7 de mayo, una semana después.

En la otra llave, Tottenham será local en el primer partido a jugarse el 30 de abril y definirán la clasificación en el Johan Cruyff Arena el miércoles 8 de mayo. Ambos partidos se jugarán a las 2 de la tarde, hora peruana.

Recordemos que la final de la Champions League se jugará en el estadio Wanda Metropolitano el próximo 1 de junio, fecha en que se conocerá a un nuevo campeón, el que heredará la 'Orejona' del Real Madrid tricampeón de este certamen.

Podrás seguir los partidos por las señales de ESPN y Fox Sports para toda latinoamérica. En España, vívelo por Movistar Liga de Campeones.

Así quedaron los emparejamientos de las semifinales de la Champions League. (Foto: Champions League)

