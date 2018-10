El PSG rechazó este viernes "categóricamente" su implicación directa o indirecta en un posible amaño en el partido de la Champions League contra el Estrella Roja del pasado 3 de octubre y mostró su "estupor" ante la noticia.



El diario 'L'Équipe' informó este viernes de que las autoridades francesas han abierto una investigación por el eventual amaño de ese encuentro, que acabó 6-1 en favor de los parisinos.



El rotativo aseguró que la UEFA alertó a Francia tras haber sido advertida de que un alto dirigente del Estrella Roja había apostado una importante cantidad de dinero a que su equipo perdería por cinco goles de diferencia.



El comunicado del PSG destacó que no ha sido contactado por la Fiscalía Nacional Financiera encargada de las pesquisas.



"El París Saint-Germain está a disposición de los investigadores y no tolerará la mínima afrenta a su reputación ni a la de sus dirigentes", destaca la nota del club parisino, que no descarta emprender acciones legales contra quien le difame.



El club añadió "su compromiso profundo con el principio fundamental del deporte, que es y siempre será la integridad de las competiciones".



Estrella Roja reaccionó también a esa noticia y rechazó "con la máxima ira y abominación las afirmaciones del periódico francés L'Équipe en relación con sospechas en el resultado del partido París Saint Germain-Estrella Roja y la implicación de cualquiera del Estrella Roja en eventuales actividades indecentes". EFE