Para Diego La Torre es Lionel Messi, para Inglaterra también lo es y para el resto del mundo, puede tratarse del mejor jugador del mundo en la actualidad. Puede que Mohamed Salah no haya ganado nada aún con el Liverpool , pero el ritmo con el que conduce al equipo de Klopp hace referirse a él como un posible candidato al Balón de Oro, así como un refuerzo para el Real Madrid de Florentino Pérez, el Manchester City de Guardiola o el Barcelona de Valverde.



Luego la exhibición del delantero egipcio frente a la Roma, ‘El Transistor’ de Onda Cero llamó al director deportivo del cuadro italiano, Monchi, para que cuente la verdad del traspaso de Mohamed Salah, acaso el verdugo de los capitalinos en estas semifinales de Champions.



“Teníamos que vender sí o sí antes del 30 de junio para cumplir con el control financiero de la UEFA. No teníamos otra solución porque él se quería ir y nosotros estábamos obligados a venderlo. Fueron algo más de 42 millones", dijo el ex director deportivo del Sevilla.



Mohamed Salah ha incendiado la prensa y las redes sociales en Egipto tras protagonizar ayer la aplastante victoria lograda por el Liverpool ante el Roma (5-2) en la primera semifinal de la Liga de Campeones.



"El Rey de Egipto", "Mo, rey de Inglaterra", "El Faraón egipcio destruye Roma" o "Salah caza a los lobos de Roma" son algunos de los titulares con los que hoy ha amanecido la prensa egipcia, unánime en elogiar a quien se ha convertido ya en un héroe nacional.



Todos los periódicos, sin excepción, han reservado un hueco en su portada al humilde constructor de un sueño que arrastra a todo el país.



Los medios más oficialistas han intentado repartir el éxito fulgurante de su jugador estrella con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, utilizando como titular las alabanzas del jefe del Estado al número 11 del Liverpool, en lugar de hablar directamente de su indiscutible actuación.