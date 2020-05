Una de las finales más emocionantes de la Champions League fue la que jugaron Bayern Munich y Chelsea en 2012. En duelo en el Allianz Arena, los bávaros lo ganaban hasta los minutos finales, pero un cabezazo de Didier Drogba hizo que vayan al tiempo extra y posteriores penales para la victoria ‘blue’.

En ese plantel del Chelsea estaba un joven Romelu Lukaku, quien recién daba a conocerse en el mundo del fútbol. Justamente, el ahora delantero y estrella del Inter de Milán habló para la cadena HLN y contó sobre lo que fue ganar la Champions League por primera vez. Sin embargo, sabe que su apoyo a su ex conjunto en ese entonces fue más que nulo.

“No toqué el trofeo de la Champions ni con un dedo ya que no lo gané yo mismo. Esta ha sido mi actitud desde que tenía 11 años: si no he aportado nada, no es mi trofeo. Solo si he contribuido a una copa o un título, podría presumir de él”, fue lo que sostuvo Lukaku en conversación con el citado medio.

Recuerdo de Lukaku en Chelsea

Romelu Lukaku, tras Chelsea, se marchó al West Bromwich Albion. (Foto: Getty Images)

Al atacante belga se le puede ver en fotos en pleno festejos con sus compañeros de equipo en la cancha, pero no hay imágenes de él tocando la popular ‘Orejona’. Y es que no jugó ni un minuto en esa edición del torneo.

“Roberto Di Matteo (DT del Chelsea en ese entonces) creyó que todos debían viajar, incluidos los sancionados o los jóvenes que no formaban parte de la lista de la Champions League. Fue una victoria que siempre había soñado y quería celebrarla con todo el equipo”, añadió Romelu Lukaku.

