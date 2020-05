El coronavirus hizo que la Premier League sea suspendida de manera temporal, por lo que los jugadores del torneo pasaron por un proceso de confinamiento en sus viviendas. Esta semana, algunos cuadros volvieron a entrenarse y Chelsea lo hizo así en la ciudad de Londres. N’Golo Kanté fue parte de sus trabajos, pero ahora este jueves se dio todo lo contrario.

Sucede N’Golo Kanté, volante francés, decidió no presentarse a los entrenamientos del Chelsea, con permiso del entrenador Frank Lampard y los miembros de la directiva. El motivo no es otro que el temor por el COVID-19, luego de que la Premier League confirme seis casos hace unos días.

Kanté, campeón de la Premier en la temporada 2015-16 con la camiseta del Leicester City, estuvo presente en el primer entrenamiento del Chelsea el reciente martes, en la ciudad deportiva de Colbham, en Londres, pero no se presentó al del miércoles. Todo por el coronavirus.

Kanté vela por su salud

El campeón del Mundial Rusia con 2018 con la Selección de Francia no es el primero en expresar su preocupación sobre la vuelta a los entrenamientos, aprobada por los clubes de la competición a principios de semana.

Troy Deeney, capitán del Watford, aseguró que no iba a entrenar por el momento para no poner en peligro a su hijo de cinco meses. N’Golo Kanté siguió su línea y espera que lo entiendan por el contexto del coronavirus.

"He dicho que no voy a ir. Cuando les explique mis detalles personales lo van a entender. Mi hijo de cinco meses tiene problemas respiratorios. No quiero volver a casa y ponerle en peligro. Tienes que ir hasta el campo con tu propia ropa, allí no te puedes cambiar, no te puedes duchar y, cuando vuelvas, lo haces en la misma equipación sucia”, advirtió Deeney.

