¡Se va haciendo costumbre! Thiago Silva y el pedido a los hinchas tras eliminación de Champions 

El capitán brasileño del París Saint-Germain, Thiago Silva , pidió a los aficionados del equipo que puedan perdonar a su equipo, después de la eliminación este miércoles en octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester United.



Un penal transformado en el 90+4 por Marcus Rashford permitió a los ingleses ganar 3 a 1 en París y remontar así el 2 a 0 adverso que traían de la ida en Old Trafford.



El PSG veía esfumarse el billete a cuartos, quedando por tercer año consecutivo en la barrera de los octavos en este torneo.



"Es difícil hablar, sobre todo en caliente. Es una pena porque hemos jugado muy bien el partido en su estadio, pero aquí no hemos hecho las cosas que habíamos dicho. Es una pena esta eliminación, habíamos hecho un buen camino y una vez más nos quedamos en este nivel. Ganamos 2-0 allí, ellos han ganado aquí. Así es el fútbol", se resignó Thiago Silva en declaraciones a la televisión RMC Sport.



"Fue parecido ayer (martes) para el Real Madrid, cuando habían ganado 2-1 (en la ida en Ámsterdam, pero derrota 4-1 en la vuelta en España). Es una pena porque hemos trabajado duro para este partido y no ha funcionado", admitió.



Thiago Silva tuvo un recuerdo para los aficionados.



"Simplemente quiero pedir a los hinchas que nos perdonen. Conceder un penal así, en el último momento... No he visto las imágenes pero me han dicho que había tres árbitros y que todos tomaron la decisión de dar penal. Es una pena porque no tuvimos tiempo de reaccionar, aunque debíamos haber reaccionado durante los 90 minutos anteriores", admitió.



"Perdonadnos. Es la única palabra que puedo encontrar para definir el momento. Es algo difícil de explicar, es difícil hablar a los hinchas que están tristes o a nuestras familias, que están aquí", señaló.



Fuente: AFP

