De locos: este club invitó a Cristiano en Twitter que deje Juventus y sea su gran fichaje [FOTO]

Cristiano Ronaldo no va más en la Champions League esta temporada. Y es que luego de caer Juventus 2-1 ante Ajax en el Allianz Stadium de la ciudad de Turín, el deseo del ex Balón de Oro por llevarse su sexta Copa de Europa (cuatro con Real Madrid y una con Manchester United) se esfumó en la vuelta de los cuartos de final.

Luego del partido ante los holandeses, a Cristiano Ronaldo se lo vio muy dolido. No podía creer el tremendo nivel que mostró el elenco tulipán ante Juventus y que sus goles tanto como local y visitante no sirvieran de mucho. Ante esto, un conocido club español trató de consolar al ex Balón de Oro.

"Hola, Cristiano, no estés triste por la eliminación frente al #Ajax y vente para el #CádizCF, que en un par de años vamos a estar ahí luchando. Um abraço muito forte", fue lo que escribió en su cuenta oficial en Twitter el conjunto del Cádiz. Actualmente juega en la segunda división española.

Ante esto, cientos de fanáticos del deporte rey respondieron al tuit en relación hacia 'CR7'. "Jajaja, un poco de sentido del humor nunca viene mal, además de hacer que se hable del cadiz en lugares que ni saben que existimos", fue lo que sostuvo uno de los fanáticos del Cádiz.

De otro lado, se espera que Cristiano Ronaldo sea titular el sábado en el partido que su club sostendrá ante Fiorentina por la jornada 33 de la Serie A de Italia. Una victoria pondrá nuevamente como campeón a la Vecchia Signora en el torneo italiano de primera división.

