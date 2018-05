No se lo puede creer. Tras el empate del Liverpool , Cristiano Ronaldo no pudo contener su desazón por el gol y explotó con sus compañeros. El delantero portugués del Real Madrid no tomó de la mejor forma el 1-1 de los 'Reds' en la final de la Champions League 2018 .

En un partido no apto para cardíacos, lo que menos puede fallar en una final es la línea defensiva, y eso lo tiene más que claro Cristiano Ronaldo , quien no dudo dos veces en hacer sentir su molestia con los defensores del Madrid por el gol de Sadio Mané a los 55 minutos del partido.

Con Ronaldo a la cabeza, Real Madrid busca su decimotercer título de Champions tras quince finales jugadas y solo tres perdidas, mientras que el Liverpool busca su sexta copa, tras siete finales disputadas y solo dos terminadas en derrota.