Cristiano Ronaldo sigue agrandando su leyenda en la Champions League con un doblete este martes ante la Juventus, el segundo de una espectacular chilena ('chalaca' en Perú) , que sirvió para que el Real Madrid ganara por 3-0 y esté virtualmente clasificado para semifinales.



Como era de esperarse, la conquista del portugués generó una endemoniada reacción entre sus seguidores, uno de ellos el reconocido periodista Tomás Roncero, que en su cuenta de Twitter no dudó en declararle su amor por la fantástica noche que tuvo en el Allianz Stadium de Turín.

"Que se pare el mundo. Basta ya de debates absurdos. El gol del siglo. El gol de mi vida. Te amo @Cristiano. ERES EL MÁS GRANDE. BALÓN DE ORO. THE BEST. DIOS DEL REAL MADRID", publicó el también periodista de 'AS' en su cuenta de Twitter tras ver el gol de 'CR7'.

Cristiano Ronaldo supera en seis goles a Wissam Ben Yedder de Sevilla, que se quedó sin marcar en la derrota ante el Bayern Múnich (2-1), y en siete al brasileño Roberto Firmino (Liverpool), al uruguayo Edinson Cavani y al inglés Harry Kane (Tottenham), aunque estos dos últimos ya no podrán mejorar sus registros por estar sus equipos eliminados.



El astro luso , además, sigue aumentando su récord en la clasificación histórica de la Champions League (desde 1992-1993), con 119 goles, por los 98 de Lionel Messi, que tendrá ocasión este miércoles de recortar la diferencia ante la Roma.