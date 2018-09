La expulsión de Cristiano Ronaldo en el Juventus vs. Valencia por Champions League ha puesto en tela de jucio, una vez más, el uso de la tecnología en el fútbol. La UEFA no aceptó el uso del VAR en la competición y la roja al portugués ha mostrado una necesidad inmediata. Así lo entiende Diego Simeone , técnico del Atlético de Madrid, que no entendió lo sucedido el miércoles pasado.



"No parecía que hubiera hecho absolutamente nada y termina siendo expulsado", comentó el entrenador argentino mientras se refería a los cambios que genera el videoarbitraje, que no está disponible en la Champions League pero sí en LaLiga Santander.



Ronaldo fue expulsado con roja directa en la primera media hora de partido entre el Valencia y el Juventus de Turín de Liga de Campeones por una supuesta agresión contra el defensor colombiano Jeyson Murillo, que el colegiado alemán Felix Brych consideró merecedora de tarjeta roja directa y expulsión.



"Ahora con la evolución del VAR, viendo las formas que le pitaron el otro día a Ronaldo hay que tener mucha atención a todo", argumentó sobre lo que supone el videoarbitraje en la competición española.



"Los árbitros tienen la posibilidad de tener esta ayuda hoy y está claro eso condiciona mucho más lo que pasa en el campo, en cuanto a juego, intensidad y lo que pueda representar", añadió.



Posteriormente, al ser preguntado por EFE por si considera que el videoarbitraje le puede quitar espontaneidad al juego, Simeone dijo que su "sensación" es el que el VAR "siempre favorece a la justicia del juego".



"Evolucionará y mejorará con el correr de los años, pero en principio me da la sensación de que imprime más justicia a lo que pueda pasar. Habrá errores y esperaremos que los corrijan", añadió, al ser insistido sobre las posibles imprecisiones que pueda sufrir el sistema en aspectos como el fuera de juego.



EFE

