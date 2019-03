¡'Cristiano' de su devoción! Martín Liberman recordó a CR7 tras la eliminación del Madrid en Champions

Fiel a su estilo. El periodista argentino Martín Liberman no fue ajeno a la eliminación por 4-1 del Real Madrid a manos del Ajax en los octavos de final de la Champions League , y a través de sus redes sociales le dejó un contundente mensaje al conjunto 'merengue' que involucra - como de costumbre - la figura del exjugador 'blanco' Cristiano Ronaldo.



''No Cristiano, no Champions. Único, irrepetible. Creyeron que son él podrían. No midieron su dimensión. Es verdad que se servían mutuamente, pero él daba la cara en estos partidos decisivos'', se lee al comienzo de la publicación de Liberman en Twitter, recordando la forma como es que el Madrid dejó escapar astro portugués, hoy en la Juventus.

Asimismo, el siempre polémico periodista argentino, manifestó lo importante que es la ausencia de Cristiano Ronaldo en un equipo que carece de goles. ''El portugués hizo más grande aún al club más importante del mundo'', sentenció Liberman, sin dar tregua alguna a un Real Madrid cada vez más hundido en la temporada.

No @Cristiano , No Champions. Único, irrepetible. Creyeron que son él podrían. No midieron su dimensión. Es verdad q se servían mutuamente, pero él daba la cara en estos partidos decisivos. El portugués hizo más grande aún al club más importante del mundo. pic.twitter.com/5YKiqMy8Cw — Martin Liberman (@libermanmartin) 5 de marzo de 2019

Recordemos que el equipo español, dirigido por el argentino Santiago Solari, había vencido en el partido de ida 2-1 por lo que tenía las mayores probabilidades de avanzar a cuartos de final. Sin embargo, el gol a los 7' de Hakim Ziyech para los visitantes cambió todo el panorama. Reforzó las ideas del Ajax y quebró a un pálido equipo "merengue", que ya a los 18' perdía 2-0 tras la anotación de David Neres



El complemento siguió mostrando a un Madrid desesperado, que se fue con todo al ataque, sin ideas claras y sin saber cómo defenderse. Eso lo aprovechó el Ajax, que decretó el 3-0 parcial tras un golazo de Tadic. El descuento de Marco Asensio -quien ingresó como suplente- a través de un remate cruzado de zurda solo fue un espejismo que nuevamente se vio aturdido por un tiro libre desde un costado del área de Lasse Schone a los 72 minutos.

El Ajax no pasaba una ronda de la Champions en 22 años, mientras que los "merengues" sumaron su cuarta derrota consecutiva como local, un registro que no veía desde hace 15 años. La derrota por un marcador global de 5-3 completó una semana negra para el Madrid, que el miércoles quedó eliminado también en el Santiago Bernabéu de la Copa del Rey a manos del Barcelona, que volvió a vencerlo el sábado -nuevamente en su estadio- por LaLiga para sacarle 12 puntos de ventaja.

