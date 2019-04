La última vez que Cristiano no jugó 'semis' de Champions: ¿quiénes integraron ese once? [FOTOS] 

Sin semifinales desde el 2010. Cristiano Ronaldo no estará entre los cuatro mejores de la Champions League después de un largo tiempo, luego que la Juventus quedara eliminada a manos del Ajax en el mismo Turín.



Pese a que marcó tanto en el partido de ida como en el de vuelta, a Cristiano no le alcanzó y tendrá que ver las semifinales del certamen desde su casa, algo que no ocurría desde la temporada 2009-10, cuando el Lyon eliminó al Real Madrid en octavos.



En aquella oportunidad, el luso también anotó: puso el 1 a 0 en el Bernabéu apenas a los seis minutos, pero a falta de 15' para el final, un joven Pjanic marcó el empate, que gracias al triunfo por la mínima en Francia, llevó a los 'galos' a la siguiente instancia.



¿Quiénes acompañaron aquella vez a Cristiano Ronaldo? Repasa el último once con el que el luso no avanzó a 'semis'.

► Messi da el visto bueno: el 'tapadito' para reemplazar a Luis Suárez que llegaría desde la Ligue 1



► Un 'bombazo' antes del Barcelona-United: un 'Culé' firmará por el Real Madrid en el 2019, según 'The Sun'



► Guardiola sorprende hasta a los dueños del City: "No vine aquí para ganar la Champions League"



► ¡Cifras estratosféricas! Messi, Cristiano Ronaldo y los jugadores mejor pagados del mundo moderno [FOTOS]