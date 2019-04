El once del Ajax que eliminó a la Juventus costó solo la mitad del fichaje de Cristiano Ronaldo [FOTOS]

El joven, dinámico y temerario Ajax liquidó a otro de los favoritos en la presente edición de la Champions League, al imponerse el martes 2-1 a la Juventus de Cristiano Ronaldo , para colarse a las semifinales, algo que no conseguía desde 1997.



En la ronda anterior, el conjunto holandés había destrozado las esperanzas del Real Madrid, de coronarse por cuarta ocasión consecutiva en el máximo certamen continental. Esta vez, Ajax hizo exactamente lo mismo con los sueños de Cristiano Ronaldo.



Desde 2010, Cristiano no quedaba marginado de las semifinales en la Champions League. Se había coronado en los últimos tres años con el Madrid. “Está decepcionado; todos lo estamos, pero no podemos permitir que esta decepción nos arrastre”, señaló el técnico del club italiano Massimiliano Allegri.



Según datos de 'Transfermarkt', el once que venció a la Juventus se formó con menos de la mitad de dinero de lo que costó el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus en verano del año pasado.

