Cuando juega Real Madrid vs. Bayern Múnich: fecha, hora y canal por la Champions League

¡Celebra el fútbol! Las semifinales de la UEFA Champions League llegan a su punto culminante con un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Estos encuentros de ida y vuelta decidirán a uno de los finalistas, de la temporada 2023-24, del torneo de clubes europeos más prestigioso. Ambos cuadros, reconocidos colosos en el ámbito mundial, aseguran un partido electrizante. En los siguientes párrafos, revisa todos los detalles sobre la fecha, hora y canales de transmisión de este emocionante enfrentamiento.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Real Madrid vs. Bayern Múnich?

El Real Madrid, ansioso de ganar otra Champions League en u carrera, se medirá ante el Bayern Múnich, el martes 30 de abril próximo en el Allianz Arena. Mientras que la vuelta se disputará en el Santiago Bernabéu, el 7 de mayo, una semana después.

Los compromisos se llevarán a cabo a partir de las 2 de la tarde en países como Ecuador, Colombia y Perú. En Chile y Paraguay, el inicio será a las 3:00 p.m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay comenzarán a las 4:00 p.m. Por otro lado, en España los encuentros comenzarán a partir de las 9 de la noche.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Bayern Múnich?

El partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX (México) y TNT Sports, señales oficiales de la Champions League para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

