¿Dónde ver Barcelona vs. PSG, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Champions League 2025-26? Los equipos de Hansi Flick y Luis Enrique se enfrentan este miércoles 1 de octubre, en una edición más de la primera fase del torneo europeo, el cual tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Montjuic. Revisa los canales que televisarán este partido en los diversos países de Latinoamérica y España.

El Barcelona llega tras un triunfo ajustado por 2-1 frente al Girona en la última jornada de LaLiga, resultado que le permitió trepar a lo más alto de la tabla. Ahora, el equipo catalán buscará mantener esa confianza en la Champions para seguir con paso firme en la fase de liga y tomar ventaja frente a un rival directo como el PSG. A lo que Hansi Flick deberá recomponer algunas piezas clave por las bajas que afectan a su plantel.

En lo que respecta al torneo internacional más importante de Europa, el conjunto blaugrana inició con buen pie tras vencer 2-1 a Newcastle en Inglaterra, con anotaciones de Robert Lewandowski y Lamine Yamal, la gran joya del equipo. Los hinchas esperan que el equipo vuelva a ser protagonista en la Champions y que pueda dejar atrás las decepciones de las últimas ediciones.

“Es un partido que todos queremos jugar, frente al vigente campeón de Europa. Tenemos confianza en lo que hacemos y en la calidad de nuestro plantel. Queremos imponer nuestro fútbol y aprovechar la localía para dar un golpe importante en el grupo”, expresó Hansi Flick en conferencia de prensa previa al duelo contra los parisinos.

El plantel del Barcelona está valorizado en unos 950 millones de euros, mientras que el del PSG alcanza los 1.100 millones de euros. Entre ambos, suman figuras de talla mundial como Lewandowski, Yamal, Dembélé, Hakimi o Vitinha. Para ponerlo en contexto, el presupuesto de cada equipo es superior al de varias ligas completas de Europa del Este.

Este partido marcará también un momento especial para el conjunto culé, ya que podría ser el último duelo internacional que dispute en el Estadio Olímpico antes de su regreso al renovado Spotify Camp Nou. Se espera un marco imponente con los 56 mil asientos de Montjuic ocupados para recibir al campeón vigente de Europa.

Por su parte, el PSG, actual defensor del título, goleó 4-0 a Atalanta en su estreno y quiere ratificar que está para repetir la corona. Sin embargo, Luis Enrique tendrá que lidiar con ausencias importantes como las de Dembélé, Marquinhos y Kvaratskhelia, además de algunas dudas en la medular. Aun así, el equipo francés llega embalado tras vencer 2-0 a Auxerre en la Ligue 1 y busca sorprender en territorio catalán.

Barcelona y PSG se enfrentaron por última vez el 16 de abril del 2024, en cuartos de final de Champions, con victoria de los parisinos por 4-1 en el mismo Montjuic. Ahora, con planteles renovados y con Dembélé defendiendo la camiseta del equipo francés, el choque promete ser el más atractivo de la segunda jornada del torneo europeo.

¿Dónde ver Barcelona vs. PSG?

El choque entre Barcelona vs. PSG por la fecha 2 de la Champions League, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la teleoperadora DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, entre otras, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En Argentina, este duelo será televisado por Fox Sports. Mientras que, en México, el cruce será televisado por Caliente TV, además, en España se verá por Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. PSG?

En Argentina lo transmite: Fox Sports

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN Premium y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: Caliente TV

En Estados Unidos lo transmite: TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video

En España lo transmite: Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus

¿Dónde ver Barcelona vs. PSG en Perú?

El partido de Barcelona vs. PSG en vivo en Perú, válido por la fecha 2 de la Champions League 2025/26, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. PSG en Argentina?

El partido de Barcelona vs. PSG en vivo en Argentina, será transmitido por Fox Sports por la señal cerrada para todo el país albicelestes.

¿Dónde ver Barcelona vs. PSG en España?

El partido de Barcelona vs. PSG en vivo, a jugarse en el Estadio Olímpico de Montjuic, se podrá ver en España por Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. PSG en México?

El partido de Barcelona vs. PSG en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Caliente TV.

¿Dónde ver Barcelona vs. PSG en Estados Unidos?

Barcelona vs. PSG en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la segunda jornada de la Champions League, se verá por la señal de TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video.

