Sin tiempo a descanso, la fecha 12 del Torneo Clausura empezó de manera inmediata este lunes 29 de septiembre con duelos que poco a poco van definiendo posiciones en la tabla para acercar a cada equipo en sus respectivos objetivos. Uno de ellos es Sporting Cristal, que busca acortar distancia con el líder que es Universitario de Deportes y que, tras el triunfo frente a Ayacucho FC se posiciona en la segunda casilla, pero esperando a ver la resolución de otros partidos como el de Cusco FC y Deportivo Garcilaso para ver si puede permanecer unos días más ahí.

Pero más allá de esperar los marcadores de otros partidos, lo que realmente espera el cuadro ‘rímense’ es conocer la situación final de Ayacucho FC, que es otro de los equipos que tiene aún problemas legales con la Federación Peruana de Fútbol y que podría ser descalificado del torneo, provocando que todos sus partidos no valgan.

Eso es lo que Paulo Autuori espera por ver, porque lo mismo que les pasó frente a Deportivo Binacional, podría suceder también con el cuadro al que vencieron por 3-0, por lo que este triunfo lo toma aún con mucha mesura. "Hay que esperar. No sé si ganamos partido. Contra Binacional hemos ganado y nos sacaron los puntos .Como están hablando que Ayacucho va a ser despedido, entonces vamos a ver. Si pasa, va a ser una lástima", indicó en conferencia de prensa.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Por supuesto, no por dicha incertidumbre va a dejar de felicitar el trabajo de sus dirigidos que, incluso algunos con más minutos, pudieron destacar. “Hay que felicitar a los muchachos por el partido. Sí, hemos ganado como podríamos haber ganado otros partidos que no hemos logrado. Pero es un tema de tiempo. El equipo tiene una semanita para trabajar, las cosas pasan porque es un equipo en construcción. Más allá de cualquier cosa, hay que felicitar a los muchachos”, agregó.

Si bien, es un triunfo que motiva a acercarse a las aspiraciones de la lucha por el título, lo cierto es que Sporting Cristal ya no depende netamente de sí mismos. Siendo uno de los primeros equipos en abrir la jornada, espera con ansias la resolución del duelo entre Cusco FC, con quien está igualado en puntos, y Deportivo Garcilaso que también podría superarlo de ganar.

Y es justamente el cuadro ‘dorado’ quien causó controversia el último fin de semana por las declaraciones de Miguel Rondelli, quien tuvo duras palabras hacia otros equipos con mejor presupuesto, como es el caso del conjunto ‘cervecero’, y que no pelean en los puestos de arriba como ellos lo hacen. Para esto, Autuori tuvo una contundente respuesta.

“Mira, yo estoy en el fútbol hace muchos años. Mis papás me enseñaron algo en la vida personal y en la vida profesional también. Algo que se llama ética. Yo no hablo de los demás. Cada uno es libre. Mi preocupación es con nuestro grupo y con los jugadores. Lo que habló, respeto, pero para mí el valor de sus palabras es como un cero a la izquierda. No vale nada”, expresó.

Autuori multiplicó por 0 las palabras de Miguel Rondelli. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

Así como en su momento, varios personajes de Sporting Cristal expresaron su descontento por los cambios de las localías que favorecen a algunos equipos, el estratega no quiso ser ajena a sumarse a las críticas al fútbol nacional que, para él, ha entrado en un retroceso preocupante.

“No puede ser una molestia solo de nosotros. Tiene que ser una molestia de todos los equipos. Esto no tiene que ver con Cristal. Tiene que ver con el fútbol, con equidad. En una competencia la equidad deportiva no puede ser herida. Hablo porque no es justo para los equipos que tienen que salir de acá y jugar en altura, mientras los demás traen el partido para abajo, para el nivel del mar”, mencionó.

Finalmente, dio un duro análisis sobre la actualidad del fútbol peruano y cómo ha cambiado desde la última vez que dirigió. “A mí no me sorprende nada. Cuando uno habla se echa un vistazo hacia atrás, no reciente, hace 20 y tantos años que estuve acá, yo vi cosas como la bolsa de menores, en 2001, los clubes no eran desafiliados”, inició diciendo.

“¿Si está mejor que en el pasado? Yo no sé lo que es mejor, yo no sé lo que es peor. Para mí ha bajado en todos los sentidos. Y ahí tenemos un montón de aspectos para hablar, porque yo no llegué ahora, tengo años que me generan posibilidad de mirar el fútbol como un todo. Son aquellos que están ahí tomando las decisiones, que deberían buscar lo mejor para el fútbol peruano", finalizó.

