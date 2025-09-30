Tras imponerse por 3-2 sobre Cusco FC, Universitario de Deportes dio un paso importantísimo en su objetivo de llevarse el Torneo Clausura y asegurar el tricampeonato de manera automática, sin la necesidad de disputar los play-offs. En ese sentido, por más que son líderes absolutos en la tabla de posiciones, en la interna saben que no pueden confiarse, por lo que ahora van con todo para enfrentar a Alianza Atlético por la fecha 12.

Así como los jugadores, quien lo tiene muy claro es Jorge Fossati, quien charló brevemente con los medios de comunicación antes de tomar su vuelo a Trujillo, donde los ‘Churres’ harán de local en el Estadio Mansiche. El charrúa no se guardó nada y calificó este compromiso como una final más.

“Yo nunca digo una final más, digo que es el partido más importante del año”, sostuvo el entrenador crema, valorando las virtudes del equipo de Gerardo Ameli, que durante el Torneo Apertura se impuso por 1-0 en el Estadio Monumental y les quitó en invicto de 39 partidos que venían sosteniendo en casa por la Liga 1.

Jorge Fossati está viviendo su segunda etapa como entrenador de Universitario. (Foto: Getty Images)

Alianza Atlético marcha décimo tercero en el Clausura y séptimo en el acumulado, pero para Fossati deberían estar mejor ubicados por lo que muestran en el campo, lo que lo lleva a ser cuidadoso a la hora de enfrentarlos este miércoles. En este segundo certamen del año, los sullanenses llevan dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas.

“Alianza Atlético es un equipo que, para mí, no coincide la tabla de posiciones con lo bueno que son, así que vamos a tratar de hacer un gran partido para poder traernos los puntos”, señaló. Ojo, el ‘Vendaval’ llega a este duelo después de caer por 1-0 en su visita a ADT.

Por último, el uruguayo confirmó que, si bien salió cambiado ante Cusco FC, Jesús Castillo no sufrió lesión alguna y está disponible, lo mismo que Gabriel Costa, que fue considerado en la convocatoria; caso contrario el de Paolo Reyna, quien sufrió una fractura del tabique y quedó descartado. “Castillo está recuperado y vuelve Gabriel Costa. Se quedó Paolo Reyna”, finalizó.

Jorge Fossati volvió a Universitario tras dirigir brevemente a la Selección Peruana. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-2 a Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Alianza Atlético, en el partido válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este miércoles 1 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

