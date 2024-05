PSG y Borussia Dortmund se enfrentan este martes 7 de mayo en el Parque de los Príncipes, de París, por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. Tras caer por 1-0 en la ida, en Alemania, los dirigidos por Luis Enrique irán en busca de la remontada, con Kylian Mbappé a la cabeza. Solo unos de los dos llegará a la gran final de Wembley (Londres), que se jugará el 1 junio. A continuación, te contamos en qué canales se podrá ver este encuentro decisivo. No te lo pierdas.

El PSG no ha vuelto a tener acción desde que cayó por la mínima diferencia en el Signal Iduna Park, tras un gol de Niclas Füllkrug en el primer tiempo. Aquella vez, intentó de diferentes formas, pero no logró batir al arquero Gregor Kobel. Mbappé, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola tuvieron un par de opciones, pero no estuvieron finos de cara a la portería.

‘Donatello’ está haciendo una buena temporada y, ya con la Ligue 1 en el bolsillo, está enfocado en la Champions League. Ahora es el líder de la ‘Orejona’ con ocho anotaciones. Cuatro de esos fueron importantes para abrir el marcador en partidos anteriores. Cabe mencionar que el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, también cuenta con ocho tantos.

Cabe recordar que, en los octavos de final, PSG no tuvo problemas en derrotar a Real Sociedad por un global de 4-1. Después tuvo una llave de infarto contra el FC Barcelona. Y si bien cayó en la ida en Francia (2-3), logró un 4-1 en España que lo llevó hacia las semifinales. Mbappé está a un paso de su segunda final de Champions y quiere despedirse de París con una ‘Orejona’ en su palmarés .

Dortmund, por su parte, llega a este duelo tras vencer por 5-1 a Augsburgo, por la fecha 32 de la Bundesliga. BVB quiere asegurar su clasificación a la próxima Champions y, tras el triunfo, se afianzó en la quinta posición. En aquel duelo le dio descanso a sus habituales titulares, para que lleguen de la mejor forma al duelo en Francia.

Mats Hummels, defensor del Dortmund que fue figura en el 1-0 sobre los parisinos, se refirió al reto de detener a Mbappé en el partido de vuelta. “A Mbappé sólo se le puede defender en equipo. Con su ritmo inimitable, no se le puede defender solo. Pero él es una parte del todo, hay que tener cuidado con muchos otros también”, dijo en la previa del encuentro.





¿En qué canales ver PSG vs Dortmund?

PSG vs Dortmund, por la semifinal de vuelta de la Champions League, se podrá ver en América Latina por las señales de ESPN, STAR Plus y FOX Sports. México verá el encuentro en MAX y TNT Sports mientras que Movistar+ Liga de Campeones pasará el encuentro en España. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





¿A qué hora juegan PSG vs Dortmund?

El partido entre PSG y Dortmund se disputará este martes 7 de mayo en el Parque de los Príncipes a partir de las 2 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. Brasil, Argentina y Uruguay podrán ver el duelo de la Liga de Campeones desde las 4 de la tarde, mientras que España verá el encuentro desde las 9 de la noche.





¿Dónde se jugará el PSG vs Dortmund?





