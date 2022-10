EN VIVO | Atlético de Madrid vs Porto [EN DIRECTO - ONLINE] juegan este martes 01 de noviembre por la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El encuentro se jugará a las 12:45 p. m. (hora peruana) en el Estadio do Dragão bajo la transmisión oficial de ESPN, STAR Plus, HBO, TNT y Movistar para diversas regiones del mundo. Puedes seguir el minuto a minuto e incidencias aquí, en Depor.com.

El cuadro portugués aseguró su clasificación a los octavos de final tras vencer en la fecha pasada a Brujas (4-0) con los goles de Taremi (2), Francisco Evanilson de Lima y Stephen Eustáquio. No obstante, ahora lucha por el primer lugar del grupo C, pero no depende de sí mismo.

Los ‘Dragones’ (9 puntos) deberán ganar a Atlético de Madrid en condición de visita. Aunque, esperará una derrota del cuadro de Bélgica (10 unidades) en su visita a Alemania para chocar ante Leverkusen.





Atlético de Madrid vs Porto: horarios

Perú: 12:45 p. m.

Ecuador: 12:45 p. m.

Colombia: 12:45 p. m.

México: 11:45 a. m.

Argentina: 2:45 p. m.

Uruguay: 2:45 p. m.

Chile: 2:45 p. m.

Por su parte, Atlético de Madrid quedó eliminado de la Champions League en la jornada pasada. El elenco español empató (2-2) ante Leverkusen y pudo ganar, sin embargo, Ferreira Carrasco falló un penal en la última jornada del partido.

Tras el partido, el DT de los ‘Colchoneros’, Diego Simeone, expresó su lamento. “La decepción de no haber llegado a uno de los objetivos que tenemos en la temporada de estar en octavos de final, como hemos hecho en ocho oportunidades, es grande”, señaló.

Ahora, Atlético de Madrid apunta a quedarse con el tercer lugar del grupo C y así, obtener un cupo para la UEFA Europa League. El equipo mantiene dicha posición al sumar 5 unidades, pero Leverkusen lo acecha con 4.

Aunque, el cuadro dirigido por Simeone llega golpeado debido a su reciente derrota ante Cádiz por LaLiga Santander. Los ‘Rojiblancos’ perdía 2-0, pero João Félix emparejó el compromiso (85′ y 89′), sin embargo, Rubén Sobrino anotó el gol del triunfo de los ‘Amarillos’.





Atlético de Madrid vs Porto: canales

Es importante mencionar que el encuentro entre Porto y Atlético de Madrid por la sexta jornada del grupo B de la UEFA Champions League.





Atlético de Madrid vs Porto: posibles formaciones

Porto: Diogo Costa, Pepê, Fábio Cardoso, David Carmo, Sanusi, Otavinho, Uribe, Eustáquio, Evanilson, Galeno y Taremi.

Atlético de Madrid: Oblak, Molina, Giménez, Hermoso, Reinildo, Correa, Witsel, Kondogbia, Ferreira Carrasco, Griezmman y Morata.





