Barcelona vs. Shakhtar se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la fecha 4 del Grupo H de la Champions League 2022-23. Este compromiso está programado para el martes 7 de noviembre desde las 12:45 p.m. y se disputará en el estadio Olímpico de Kiev. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias del encuentro a través de la web de Depor.

Barcelona llega a este partido después de vencer por 0-1 a la Real Sociedad, en el compromiso correspondiente a la décima segunda jornada de LaLiga. A pesar de que el trámite en Anoeta fue muy complicado para los ‘azulgranas’, un gol de Ronald Araújo en los minutos de descuentos cambió el rumbo de la historia y les permitió sumar de a tres.

Con esta victoria, los cuales llegaron a los veintisiete puntos y se ubican en la tercera casilla de la tabla de posiciones, sumando ocho victorias, tres empates y una derrota en doce encuentros disputados. Asimismo, en cuanto a goles, llevan anotados veinticuatro y han recibido doce, lo cual les deja una diferencia de +12. De momento, están a cuatro puntos del Girona, líder con treinta y un unidades.

Siendo muy autocrítico con el rendimiento de sus jugadores, Xavi Hernández no quedó conforme con el triunfo por cómo estuvieron en el terreno de juego. “Sabe espectacular, está claro. No hemos estado bien, hemos sufrido. Nos ha durado poco el balón. Ellos han puesto más intensidad, presión alta. En la segunda mitad hemos estado mejor. En su casa, la Real aprieta, presiona. El fútbol a veces es inexplicable”, sostuvo.

“A lo mejor la victoria significa un cambio de chip. No hemos salido bien al encuentro. Tenemos que ser autocríticos. La semana pasada jugamos muy bien (contra el Real Madrid). Hoy (el sábado) no hemos estado bien, no es el camino. Pero juegas contra un señor equipo y su intensidad no ha sido la nuestra”, agregó.

Barcelona vs. Shakhtar: horarios del partido

Perú: 12: 45 p.m.

Shakhtar Donetsk, por su parte, llega a este partido después de vencer por 0-1 am Dynamo de Kiev por la jornada trece de la Liga Premier de Ucrania. Los visitantes tuvieron un mejor desempeño y justificaron en el terreno de juego el triunfo gracias a la solitaria anotación de Oleksandr Zubkov. Con este resultado, sumaron veinticuatro puntos y se treparon a la cuarta casilla de la tabla de posiciones.

Barcelona vs. Shakhtar: canales de TV

Perú: ESPN y Star Plus

