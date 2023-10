El Barcelona sufrió para sumar su tercer triunfo en otros tantos partidos en la Champions League, esta vez a costa el Shakhtar Donetsk (2-1), en un encuentro que parecía tener controlado, pero que se le complicó durante la media hora final. Xavi ya había avisado en la víspera que los ucranianos son un equipo bien dotado técnicamente, con una propuesta ofensiva y que juega sin miedo. Pero entre la valentía y la temeridad hay una línea muy fina que el conjunto visitante rebasó, este miércoles 25 de octubre, en más de una ocasión, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, por la tercera jornada de la Champions League.

Por ejemplo, en la primera oportunidad del conjunto azulgrana, fruto de una pérdida en la salida del balón de la zaga visitante que aprovechó Oriol Romeu para asistir a Fermín, que puso a prueba por primera vez a Riznyk a los 8 minutos. Las buenas intenciones de Shakhtar la permitieron acercarse a las inmediaciones de Ter Stegen durante el primer cuarto de hora.

Con el pasar de los minutos, el Barça empezó a ir a más a medida que fue aplicándose en la presión -aquí Fermín también resultó un jugador fundamental-, Gündogan haciéndose con la manija en la medular y Ferran Torres apareciendo para buscar la espalda de la defensa rival.

Cancelo avisó, antes de la media hora, a Riznyk tras una gran jugada por la banda derecha antes de que azulgrana inaugurara el marcador: Gündogan habilitó el desmarque de ruptura de Fermín, que chutó al palo sobre la salida del meta visitante, y el rechace fue a parar a Ferran Torres para que este remachara sin piedad a los 28 minutos.

El propio Fermín se desquitaría ocho minutos después, tras recibir de Ferran Torres en el balcón del área, romper con un recorte seco a Azarov y fusilar con un derechazo a Riznyk. El balón volvía a pegar el palo, pero esta vez antes de colarse por la escuadra izquierda y besar la red. El segundo tanto local resultó un mazazo para el equipo de Srna, que ya no dio una a derechas hasta que el árbitro, el eslovaco Ivan Kruzliak, señaló el camino de vestuarios.

La ‘pájara’ del Shakhtar seguiría durante los primeros minutos de la reanudación, cuando Riznyk sacaba en el segundo palo un cabezazo a Joao Félix y el árbitro anulaba un gol a Ferran Torres por fuera de juego. Pero resucitó en el choque cuando se encontró con el 1-2, pasada la hora de juego, en un error defensivo del Barcelona, que dejó maniobrar a Azarov en una transición visitante para asistir a Sudakov para recortar distancias.

Con el Shakhtar volcado, el Barça pudo sentenciar a la contra, con dos acciones de Lamine Yamal en la recta final. En la primera, cazó un centro de Gündogan, pero su remate no encontró puerta. Y en la segunda, tampoco vio portería en una rosca con la zurda dentro del área.Pero el marcador ya no se movio. El Barça sigue invicto en la Champions y ya tiene pie y medio en los octavos de final.





Gol de Sudakov en el 2-1 de Barcelona vs. Shakhtar

¡Con una gran definición! Gol Sudakov en el 2-1 de Barcelona vs. Shakhtar. (Video: ESPN)





Gol de Ferran Torres para el 1-0 de Barcelona vs. Shakhtar

Tras revisión del VAR: Gol de Ferran Torres para el 1-0 de Barcelona vs. Shakhtar. (Video: BEIN Sports)





Gol de Fermín López para el 2-0 de Barcelona vs. Shakhtar

Gol de Fermín López en el 2-0 de Barcelona vs. Shakhtar. (Video: Bein Sports)





Barcelona vs. Shakhtar: la previa

El Barcelona posee un comienzo espectacular en la Champions League y busca su tercer triunfo consecutivo, tras lo demostrado en los enfrentamientos contra el Antwerp (5-0) y el Porto (1-0). Los azulgrana lideran el Grupo H y están decididos a seguir sumando para aumentar su ventaja en este torneo en busca de la ansiada ‘Orejona’.

Cabe destacar que el conjunto catalán también tiene su atención puesta en LaLiga, ya que este sábado disputará el clásico de España contra el Real Madrid, también como local. Los ‘Culés’ están entusiasmados por enfrentar a los ‘Merengues’, ya que, de vencerlos, se convertirían en los nuevos líderes de la liga española. Además, uno de sus grandes jugadores, el polaco Robert Lewandowski, ya estaría apto para sumar minutos bajo las órdenes de Xavi Hernández.

Por su parte, el Shakhtar de Ucrania, ha sumado tres puntos en sus dos presentaciones en la Champions League y necesita una victoria para acercarse a la clasificación a los octavos de final. El delantero ucraniano, Danylo Sikan, que fue una de las figuras en el partido contra el Antwerp, deberá mantener la precisión y aprovechar las oportunidades, ya que se enfrenta a jugadores con una sólida defensa, como el uruguayo Araújo y el portugués Cancelo.

A nivel local, los ‘Mineros’ se ubican en el tercer lugar, a un punto del líder FC Kryvbas, pero con un partido pendiente que les permitiría alcanzar la cima en caso de sumar tres puntos. En cuanto al historial de enfrentamientos entre Barcelona y Shakhtar Donetsk, se destaca que en los cuartos de final de la edición 2010/2011 de la Champions League, el Barcelona ganó los dos partidos, 1-0 como visitante y 5-1 como local. En total, se han enfrentado en 9 ocasiones, con 6 victorias para los catalanes, 2 para los ucranianos y un empate.





¿A qué hora comienza Barcelona vs. Shakhtar Donetsk?

Si no quieres perderte ni un solo momento del encuentro correspondiente a la fecha 3 entre el Barcelona y el Shakhtar Donetsk, ten en cuenta que el partido comenzará a las 11:45 de la mañana (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si te encuentras en México, el partido comenzará una hora antes. En cambio, si estás en Argentina, Chile o Uruguay, el partido comenzará a la 1:45 de la tarde. Recuerda que en Depor, podrás seguir todas las incidencias, los goles y más de este emocionante duelo.

¿Dónde ver el partido de Barcelona vs. Shakhtar Donetsk?

Si deseas ver el encuentro entre el Barcelona y el Shakhtar Donetsk correspondiente al Grupo H de la Champions League, la transmisión oficial en VIVO y EN DIRECTO estará disponible en los canales ESPN, Star Plus, SKY Sports, HBO Max y Movistar Plus para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Barcelona vs. Shakhtar Donetsk: probables alineaciones

Barcelona: Marc Andre Ter Stegen; Joao Cancelo, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Alex Balde; Ilkay Gundogan, Oriol Romeu, Iñigo Martínez; Lamine Yamal, Ferrán Torres y Joao Félix.

¿En qué estadio juegan Barcelona vs. Shakhtar Donetsk?

El encuentro entre el Barcelona y el Shakhtar Donetsk, correspondiente a la fecha 3 de la Champions League, se llevará a cabo este miércoles 25 de octubre. El partido se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuïc, con una capacidad para 55,926 aficionados.





