Aunque mañana juega un partido importante ante el Shakhtar, por la fecha 3 de la UEFA Champions League, Xavi Hernández no puede evitar pensar y declarar sobre el duelo del sábado ante el Real Madrid, actual líder de LaLiga. En estos momentos, el FC Barcelona cuenta con varios jugadores lesionados (algunos de ellos titulares indiscutibles como Frankie De Jong, Pedri y Robert Lewandowski). Sin embargo, este martes 24 de octubre, el entrenador blaugrana se mostró optimista y señaló que confía en recuperar a alguno de sus futbolistas de cara al clásico español.

Además de los tres mencionados, otros jugadores que están en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones son Raphinha, Lamine Yamal, Alejandro Balde y Sergi Roberto. Tras no entrar ninguno de ellos para el duelo del miércoles por la fase de grupos de la Champions, el director técnico azulgrana no descartó que puedan jugar el fin de semana ante la ‘Casa Blanca’.

“No están al 100% y por eso no están en lista de convocados ante el Shakhtar, nada mas, pero eso no cambia nada. La evolución y sus sensaciones marcarán quien está, pero yo sigo siendo optimista de que alguno de ellos esté el sábado ante el Real Madrid”, fueron las palabras del exfutbolista de 43 años.

Cuando le consultaron por la situación específica de Pedri, que ya va por su segundo mes lesionado (no juega desde el pasado 20 de agosto), Xavi contestó lo siguiente: “Las sensaciones las marca el jugador, su día a día: intentamos evitar una recaída a toda costa, y para eso vamos con mas pies de plomo. Pero él está en el ‘timing’ que creemos conveniente”.

Eso sí, el DT avisó que las ausencias no harán que se desvíe de su objetivo a corto plazo: clasificar a los octavos de final de la Champions League lo más pronto posible. “Es lo que hay, tenemos muchos lesionados, sí, y sancionado a Gavi, pero eso no va a ser excusa si no se gana al Shakhtar”, concluyó.





Barcelona vs. Shakhtar: ¿a qué hora juegan?

El Barça tendrá que disputar la fecha 3 de la Liga de Campeones (Champions League) contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. El encuentro está programado para este miércoles 25 de octubre desde las 11:45 de la mañana (horario peruano, siete horas más en España) en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

Luego de unos días, el equipo blaugrana jugará el clásico español contra el Real Madrid, un partido crucial, ya que ambos equipos compiten por el liderato de LaLiga de España. Este enfrentamiento se llevará a cabo el sábado 28 de octubre desde las 9:15 de la mañana (hora peruana, siete horas más en España).





