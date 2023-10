La victoria de la Roma ante Monza (1-0) dejó momentos memorables: gol en los descuentos de El Shaarawy y expulsión de José Mourinho por un polémico gesto en el Olímpico. Sin embargo, no todo quedó ahí porque el estratega portugués habló en conferencia de prensa y no desaprovechó la oportunidad de ‘revivir’ una riña con Alejandro ‘Papu’ Gómez. El futbolista argentino indicó, hace unas semanas, que solo recordaba al DT por la final de Europa League que Sevilla (su ex equipo) venció a Roma. Sin pelos en la lengua, ‘Mou’ respondió al deportista tras su suspensión de dos años por dopaje.

“No recuerdo que haya jugado en la final de la Europa League contra nosotros. Me parece que lo hizo contra Juventus en semifinales con un control ya positivo”, comenzó el portugués al contestar sobre el mediocampista del Monza, quien no estuvo convocado por un examen que arrojó la presencia de terbutalina, una sustancia empleada para el tratamiento de afecciones respiratorias, cuando todavía era jugador del Sevilla, en noviembre de 2022.

José Mourinho es el actual DT de la Roma. (Foto: Getty Images)

No obstante, todo no quedó ahí, ‘Mou’ añadió: “No es mi problema. Tengo tos, pero no quiero tomar ni jarabe ni pastillas. O podría tener problemas para pasar las pruebas antidoping”. La referencia fue clara hacia el ‘Papu’ Gómez, que mostró apoyo hacia su actual equipo en redes sociales, durante el encuentro y emitió un comunicado respecto a su situación.

Cabe resaltar que, en el último tramo del partido, Mourinho fue expulsado tras realizar gestos de ‘lloriqueo’ a la banca de suplentes del Monza. Las acciones se dieron luego del gol agónico de El Shaarawy, que dio la victoria en el estadio Olímpico por la Serie A de Italia.

José Mourinho salió expulsado del Roma vs. Monza.





¿Qué dijo ‘Papu’ Gómez sobre su situación?

Días difíciles asoman para Alejandro ‘Papu’ Gómez, quien fue suspendido por dos años de cualquier actividad deportiva, tras dar positivo en el control de antidopaje por la sustancia de terbutelina, prohibida en el deporte. Por ello, el argentino rompió su silencio para aclarar la proveniencia del elemento. El deportista buscará apelar ante esta sanción que, con 35 años, podría encaminar el fin de su carrera.

“La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol”, se lee en el comunicado.

Comunicado del 'Papu' Gómez sobre caso de dopaje. (Foto: Instagram)





