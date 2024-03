En el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. RB Leipzig chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El duelo, que será clave para ambas escuadras, en sus aspiraciones por seguir en camino hacia la final, arrancará a las 3:00 de la tarde (hora peruana y colombiana) y 9:00 de la noche (hora española). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN para América Latina, mientras que por Movistar en España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

En el partido de ida, el Real Madrid consiguió una estrecha victoria de 1-0 sobre el RB Leipzig en Alemania, con un gol anotado por Brahim Díaz. Sin embargo, ahora los merengues llegan al encuentro de vuelta después de haber empatado 2-2 con el Valencia en un partido que terminó de manera polémica con un gol anulado en la última jugada a favor de los blancos.

A pesar de que el partido de LaLiga no fue el más destacado para el Real, los dirigidos por el entrenador italiano, Carlo Ancelotti, podrían recibir un impulso en este compromiso de Liga de Campeones con el regreso de Jude Bellingham después de su lesión, lo que podría ser determinante en el duelo venidero.

Mientras tanto, el Leipzig llega con confianza, tras vencer al Bochum por 4-1, en su duelo más reciente de Bundesliga. Sin embargo, los resultados del cuadro alemán fuera de casa no son su punto fuerte: han obtenido dos victorias en sus últimos ocho partidos como visitantes.

En la liga alemana, los Toros Rojos ocupan el quinto lugar con 43 puntos, a solo uno de clasificar a la próxima edición de Champions y a 18 puntos del liderato que actualmente ostenta el Bayer Leverkusen. La opción de estar en cuartos de final de la presente Liga de Campeones por segunda vez en su historia no sale del vestuario del RB Leipzig, por lo que será su gran motivante.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. RB Leipzig?

Real Madrid vs. RB Leipzig se realizará en el Santiago Bernabéu, este miércoles 6 de marzo, desde las 3:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a partir de las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 4:00 p.m. En tanto, a partir de las 2:00 p.m. en México y 9:00 p.m. en España.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. RB Leipzig?

La transmisión del partido Real Madrid vs. RB Leipzig será por ESPN y STAR Plus para Sudamérica. Por HBO Max, en México. En tanto, por Movistar Liga de Campeones en España. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. RB Leipzig?





