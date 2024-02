Desde el Estadio Red Bull Arena, Real Madrid vs RB Leipzig se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este martes 13 de febrero por los octavos de final de la UEFA Champions League. El compromiso, que será decisivo para ambos conjuntos, está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde (hora peruana, 9:00 p.m. en España) y será transmitido a través de ESPN, Star Plus y Movistar. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Real Madrid llega a este partido tras vencer por 4-0 a Girona en el Santiago Bernabéu, por la jornada 24 de LaLiga de España. Vinícius Júnior, Jude Bellingham (2) y Rodrygo Goes anotaron en la goleada ‘merengue’. De esta forma, el equipo de Carlo Ancelotti llegó a los 61 puntos y le sacó 5 de ventaja al Girona, quien es su más cercano perseguidor.

Eso sí, de ese partido salió una mala noticia para la ‘Casa Blanca’: Bellingham, una de las figuras del equipo, sufrió un golpe en el tobillo y todo indica que estará al menos dos semanas de baja. La idea del Real Madrid es que se recupere con tranquilidad y llegue para el duelo de vuelta ante Leipzig, el 6 de marzo, por la Champions League.

El que está viviendo es un gran momento es ‘Vini’, quien no solo ha demostrado un alto nivel en el campo de juego, sino que también colabora bastante con los goles, al asistir o anotar. Además, en las noches europeas de Champions, el brasileño siempre se inspira y suele realizar presentaciones espectaculares. Por supuesto, estará desde el arranque en Alemania.

RB Leipzig, por su parte, llega a este compromiso tras igualar 2-2 con Augsburgo, por la jornada 21 de la Bundesliga. El conjunto dirigido por Marco Rose se ubica en la quinta posición con 37 puntos, a casi veinte unidades del líder Bayer Leverkusen. Con la liga alemana prácticamente perdida, Leipzig pone toda su atención en la Champions League. Buscará dar el golpe ante el ‘Rey de Europa’.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs RB Leipzig?

Real Madrid vs RB Leipzig se miden por los octavos de Champions League. El partido se jugará el martes 13 de febrero desde las 03:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 05:00 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 9:00 p.m.





¿En qué canales ver Real Madrid vs RB Leipzig?

Real Madrid vs RB Leipzig será transmitido a través de las señales de ESPN, Star Plus, Movistar y Sky Sports. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





Real Madrid vs RB Leipzig: ¿dónde se juega?





