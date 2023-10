Derrota en casa (1-2) del equipo hispalense, que complica su futuro en la Champions League. Sevilla perdió este martes en su estadio por 1-2 contra el Arsenal, merced a encajar un gol de Gabriel Martinelli y otro de Gabriel Jesus, y se mantuvo sin ganar en la Liga de Campeones 2023/24, complicando su futuro dentro de un Grupo B donde solamente tiene dos puntos después de tres jornadas.

El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán acogió un duelo de órdago, frente a uno de los equipos más en forma del ‘Viejo Continente’. El entrenador español Mikel Arteta lleva varios años subiendo de escalones al Arsenal, club que en otros tiempos aspiraba a reinar en Europa bajo los designios de Arsène Wenger.

De hecho, el técnico francés aún era el jefe del banquillo la última vez que los ‘gunners’ pisaron el Pizjuán, en un duelo jugado el 27 de noviembre de 2007. Pero bastante ha cambiado ambos desde entonces, pues el Sevilla se ha asentado entre la nobleza europea y el Arsenal está aún de regreso a lo más granado del balompié internacional.

Eso sí, las dinámicas de los dos equipos este curso invitaban ahora a un partido duro para los hispalenses. Y así quedó patente en los minutos iniciales, con dos acercamientos de Takehiro Tomiyasu sin puntería en su disparo. Esos arreones del lateral izquierdo japonés daban flexibilidad al esquema 4-3-3 que Arteta había dispuesto para contrarrestar los planes de Diego Alonso, recién llegado al banquillo sevillista.

Después de un notable debut en LaLiga EA Sports, empatando (1-1) con el Real Madrid, la reválida para el técnico uruguayo llegaba rápido con esta cita. Los dos sustos de Tomiyasu no pasaron a mayores y el conjunto andaluz respondió por parte de Lucas Ocampos, con un remate de exterior a centro de Jesús Navas, que se marchó desviado.

Sin embargo, y aunque Marcos Acuña también se mostró profundo por la izquierda, las bandas del Sevilla no hallaban la referencia de Youssef En-Nesyri en la punta del ataque. El propio Ocampos y Dodi Lukébakio, sin pólvora, expresaban en sus carnes los puntos débiles frente a un Arsenal que empezó a avisar con seriedad.

Mediado el primer tiempo, Gabriel Jesus controló en línea de tres cuartos y asistió por abajo a su tocayo Martinelli, que a la carrera se plantó delante de Orjan Nyland; no obstante, el guardameta noruego fue raudo en su salida y desbarató el uno contra uno, cuando las gradas del Pizjuán ya atisbaban sin remedio un gol del cuadro londinense.

Antes del descanso, Ocampos al fin conectó con En-Nesyri en zona de peligro; el delantero marroquí se zafó de su marcador en el área y tiró con la zurda, pero demasiado cruzado. Con los locales volcados hacia el arco defendido por David Raya, nuevamente una fugaz conexión entre los Gabrieles del Arsenal dio sus frutos para el 0-1 en el añadido.

En un contragolpe, Jesus domó la pelota en campo propio y se giró sobre sí mismo, regateando a dos adversarios para de inmediato pasar al hueco. Martinelli corrió en solitario y sin miramientos, dejando atrás a un Sergio Ramos fuera de sitio, y otra vez se vio en un duelo con Nyland; pero el noruego poco pudo intimidar, pues el ‘11′ visitante sorteó bien al portero y empujó a puerta vacía.

Eso aturdió al Sevilla, cuyo paso por vestuarios no halló remedio. Jesus tuvo un disparo alto en los primeros minutos, como preludio del 0-2 marcado por él mismo (53′). Su compañero Declan Rice forjó un ataque por el lado izquierdo y cedió el balón al atacante brasileño, que desde la línea de fondo fue retrocediendo mientras se perfilaba delante de un zaguero.

David Raya mantiene a los locales a Raya

En el instante justo, Jesus se ubicó la pelota para ejecutar un derechazo al palo y ante el que Nyland se vio indefenso. Un golazo que bien pudo deprimir a los pupilos de Alonso, pero el Pizjuán siguió empujando. Pocos minutos más tarde, en un saque de esquina botado por Ivan Rakitic, a la espalda de Ben White saltó imponentemente Nemanja Gudelj para cabecear el 1-2 que daba esperanza.

Arteta procuró frenar la reacción sevillista con un par de cambios, pero el embiste final estuvo cerca de vivir un empate de épica. Mariano Díaz incluso estrelló un tiro en el larguero, aunque con la acción invalidada por haber controlado la pelota con un brazo. Y ya en el descuento apareció Raya para sostener el triunfo ‘gunner’.

El arquero español primero desvió a córner un remate de En-Nesyri y luego amedrentó otro disparo de Ocampos, que no afinó su mirilla. Ahí murió el partido, con un Sevilla a trompicones y que cosechó una derrota dolorosa, quedándose ahora con dos puntos en la tercera plaza del grupo. Por su parte, el club inglés alcanzó los seis puntos y se situó líder.

Alineaciones de Sevilla vs. Arsenal

Minuto a minuto de Sevilla vs. Arsenal

La previa de Sevilla vs. Arsenal

Con este resultado en casa, el elenco sevillano se ubica en la décima tercera casilla de la tabla de posiciones, con nueve puntos tras nueve partidos jugados. Asimismo, estos números fueron cosechado luego de dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas. En cuanto a anotaciones, han anotado catorce y han recibido trece, dejándoles una diferencia de goles de +1.

Diego Alonso, quien recientemente debutó como entrenador de Sevilla y debutará en la Champions League, habló sobre este estreno y lo consideró emocionante. “Estar aquí es emocionante. Me trae buenos recuerdos como jugador, porque llegué a la final con el Valencia. Seguro que lo voy a disfrutar como disfruté el partido contra el Real Madrid. Soy positivo por naturaleza y confío mucho en los futbolistas”, sostuvo en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega uruguayo se refirió a las posibles rotaciones que podría tener su esquema titular para no perjudicar el desgaste físico de sus dirigidos. “Tenemos que evaluar a los futbolistas hasta el último momento, no se pueden hacer conjeturas cuando se juega cada tres días. Eso es lo más sensato. Tenemos un laboratorio muy bueno. He visto muy bien al equipo y tan bien a los chicos que están por detrás”, agregó.

Finalmente, elogió el nivel que viene mostrando el Arsenal en la Premier League, el cual lo coloca como uno de los candidatos a levantar el título a final de temporada. “Nos enfrentamos a un equipo que hace dos días era el líder de la Premier. Además de tener grandes cualidades, está muy bien entrenado. Saben lo que quieren, son muy buenos y tendremos que pelear en todas las partes del campo”, puntualizó.

Arsenal, por su parte, llega a este partido después de empatar por 2-2 en su visita al Chelsea en Stamford Bridge, en el compromiso correspondiente a la novena jornada de la Premier League. Los de Mauricio Pochettino se pusieron adelante en el marcador con goles de Cole Palmer y Mykhaylo Mudryk, mientras que los ‘Gunner’ empataron la cuenta con las anotaciones de Declan Rice y Leandro Trossard.

Sevilla vs. Arsenal: horarios del partido

Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Brasil: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Paraguay: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela: 3:00 p.m.

Sevilla vs. Arsenal: ¿en qué canales ver?

Este partido entre Sevilla y Arsenal será transmitido para toda Latinoamérica por las señales exclusivas de ESPN y Star Plus. Asimismo, si radicas en México, podrás seguirlo a través de las transmisiones de las señales televisivas de TNT Sports, TNT Go y HBO MAX. Por otro lado, en Estados Unidos será televisado por ViX, Univision NOW, TUDN USA, TUDN App, Paramount+ y UnivisionTUDN.com, mientras que en España por Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.

Sevilla vs. Arsenal: ¿dónde se jugará el partido?

Sevilla vs. Arsenal: posibles alineaciones

Sevilla: Nyland; Jesús Navas, Badé, Ramos, Acuña; Sow, Gudelj, Rakitic; Suso, Lukebakio, En-Nesyri.

Nyland; Jesús Navas, Badé, Ramos, Acuña; Sow, Gudelj, Rakitic; Suso, Lukebakio, En-Nesyri. Arsenal: Raya; Saliba, White, Zinchenko y Gabriel; Rice, Thomas y Ødegaard; Gabriel Jesus, Martinelli y Havertz.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR