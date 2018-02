¿Pasa frío? ¿No le gusta estar en la cancha? ¿Se aburre con el juego del Barcelona vs. Chelsea? Hay muchas interrogantes en cuanto a la cara de Yerry Mina, la cual se ha hecho viral en Facebook. Nadie se imagina lo que puede estar pasando por la cabeza del zaguero colombiano. Lo único cierta es que esta captura por parte de la TV extranjera ha causado incontables risas, de parte de los usuarios en las redes sociales. Habrá que ponerle humor, Yerry.



Con Piqué recuperado, no le quedaba otra a Yerry Mina que irse al banquillo. El seleccionado colombiano presencia su primer encuentro de la Champions League, aunque para esta oportunidad no le quedará otra que mirarlo. Quizás por este hecho es que muchos colombianos le enviaron mensajes de aliento desde Facebook.



Yerry Mina fue convocado a su primer partido de Champions League. (Foto: Captura) Mina fue convocado a su primer partido de Champions League. (Foto: Captura)

El Barcelona vs Chelsea fue uno de los partidos que generó más expectativa en los hinchas, pero también en jugadores. En esa linea, el colombiano Yerry Mina esperaba ser titular, sin embargo, no solo fue excluido del once inicial de Valverde, también se quedó sin un lugar en la banca de suplentes.



Ante la cantidad de suplentes del Barcelona y otro miembros del staff técnico, en la banca de Stamford Bridge no había espacio para más jugadores. Ante semejante situación, cuando Yerry Mina buscaba un sitio, le dijeron que debía ir a la tribuna.