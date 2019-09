"Era mejor que Xavi e Iniesta": la historia de Stefano Sensi, nueva joya del Inter que visitará el Camp Nou

Dicen que el fútbol italiano es aburrido, defensivo y que no hay goles ni imaginación. Prejuicios por aquí y por allá que no se pueden cambiar; sin embargo, la modernidad está cambiando al deporte rey en el país de la bota y con ella están apareciendo nombres que se concentran antes en la creatividad, que en la destrucción. Uno de ellos es Stefano Sensi, volante de 24 años que ha iniciado la temporada 2019/20 como una estrella y que está decidido a acabar con el dominio de la Juventus en la Serie A.

Fichado por el Inter en el último verano europeo, el ex Sassuolo llegó a la élite después de haber brillado hasta en San Marino. Sin la confianza de su entrenador en el Cesena, quien consideraba que “no tenía la actitud correcta de un jugador de fútbol”, el volante tuvo que irse a la Lega Pro 1 para sentirse importante y sí que lo consiguió.

Stefano Sensi jugó la Serie B en la temporada 2015/16. Stefano Sensi jugó la Serie B en la temporada 2015/16.

Es que ahí se encontró con el español Fernando José de Argila, quien se enamoró de él y lo llenó de confianza. “ Recuerdo a Xavi y Andrés Iniesta (había vivido en Cataluña) a los 16 años y puedo decir que Sensi es mejor”, llegó a decir el entrenador. Parecía que estaba loco, pero hoy en día seguro que los fanáticos ‘neroazurros’ pueden darle la razón.

Pero el talento lo tuvo desde siempre, hasta tal punto que uno de sus entrenadores cuando era juvenil lo hizo jugar de arquero para emparejar a los equipos. Sí, con la intención de no tenerlo como jugador de campo para que no marcara tantas diferencias, el volante se ponía los guantes con 11 años y así no ser considerado una trampa.

Sensi anotó su primer gol esta temporada en el debut de Serie A ante el Lecce. (Serie A)

Ya en la Serie A, los elogios no han tardado de llegarle. “No nos equivocamos cuando decidimos traerlo”, expresó Antonio Conte, quien lo ha convertido en el termómetro de su equipo en la lucha por el ‘Scudetto’. De los 6 partidos que lleva el torneo italiano, Sensi ha jugado en todos (5 como titular) y las comparaciones ya empiezan a aparecer.

El nuevo Andrea Pirlo e incluso el socio perfecto para Marco Verratti en la selección italiana. Con buena salida de balón, rápidas decisiones en tres cuartos y gol (ya lleva 3 esta temporada), el ‘12’ de los ‘neroazurros’ se gana todos los elogios de la prensa italiana. “ Si hubiera una clasificación especial de los jugadores que mejor interpretan el pensamiento del entrenador, él estaría en gran parte en la cima”, escribieron en ‘La Gazzetta’, diario popular de su país.

Alexis Sánchez anotó su primer gol con la camiseta del Inter gracias a una sistencia de Stefano Sensi.

Todos lucharon por él

Para el inicio de la Serie B 2015/16, el Cesena estuvo a un paso de cometer un error. No lo quería en el equipo y un recién ascendido estuvo a poco de pagar 800 mil euros por su traspaso. Al final, Massimo Drago –entrenador que había llegado para esa temporada– lo vio en los entrenamientos y bloqueó su salida para convertirlo en una pieza clave.

El resto llegó por sí solo. El siguiente año llegó a la Serie A y empezó a brillar. Tres temporadas estuvo en el Sassuolo (en la tercera fue convocado a la selección) y, antes de firmar con el conjunto de Milán, Carlo Ancelotti intentó convencerlo para que llegue al Napoli, pero no funcionó.

Xavi Hernández. (Getty Images) Xavi Hernández jugó en el Barcelona hasta el 2015. (Getty Images)

Los ‘rossoneros’, rival clásico del Inter, también le echaron un ojo, pero parece que no se equivocó eligiendo a Antonio Conte. En las próximas horas, ‘Teto’ –como le llaman desde pequeño– viajará a Barcelona para jugar la Champions y en el Camp Nou podrá confirmar si lo que dijo Fernando de Argila, su entrenador en San Marino, era realmente cierto.

Xavi Hernández y Andrés Inieista, en diferentes partes del mundo, estarán viendo el partido y podrán –o no– darle la razón a su compatriota. Mientras tanto, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez y Alexis Sánchez disfrutarán de tenerlo de compañero, pues Sensi no se cansa de regalar asistencias y ser determinante sin tener que ponerse los guantes por tener mucho talento.

