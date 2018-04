El técnico de la Roma , Eusebio di Francesco, consideró "un resultado injusto" la derrota 4-1 este miércoles ante el Barcelona en la ida de cuartos de la Liga de Campeones. "Seguramente es un resultado injusto por lo que ha demostrado el equipo", afirmó tras el partido en rueda de prensa.



"Debíamos esperar un gol, pero hemos tenido ocasiones, es un resultado que no refleja lo que hubo en el campo, el valor, la fuerza, el deseo de estar aquí y de hacer un buen partido como equipo lo valoro" , añadió di Francesco,



"Es evidente que hay más calidad en el Barcelona , nosotros somos más físicos, en algunos momentos hubiéramos tenido que tener más valor, pero aquí no puedes pensar vamos a dominar al Barza, en algunos momentos del partido hemos gestionado bien la situación, el resultado 4-1 no lo merecemos" , insistió, antes de arremeter contra el árbitro.



"No podemos decir que la responsabilidad ha sido del árbitro, pero no nos ha favorecido" , dijo di Francesco, recordando dos acciones sobre Edin Dzeko y Pellegrini, que consideró penales no pitados.



"Fuimos un poco ingenuos" , añadió el técnico de la Roma , recordando los dos errores individuales que supusieron dos goles en propia puerta.



"Cuando tienes un partido como este no puedes tener estos errores individuales que luego van a comprometer lo que hace el equipo" , añadió di Francesco, negándose a dar por hecha la eliminatoria.



"Queremos seguir soñando, este partido favorece al Barcelona, pero creo que mi equipo haga un buen partido ante su aficionados" , dijo.



"Todo el mundo nos va a decir 'estáis fuera ya', pero tenemos que intentar dificultar la vida del Barça y creer, es fundamental creer que podemos hacer un buen partido de vuelta" , concluyó.



FUENTE: AFP