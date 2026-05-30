El torneo de clubes más importante del mundo va llegando a su fin. Este sábado 30 de mayo, tenemos la final de la UEFA Champions League 2026 entre Arsenal vs. PSG, que podrás seguirla desde México a través de la señal de FOX One, a partir de las 10:00 a.m., un horario poco habitual para la definición de la Champions. PSG llega como el gran favorito a repetir el título de la temporada pasada, un equipo casi perfecto y sólido en todas sus líneas, especialmente con poderío en el ataque; por su parte, Arsenal, un equipo basado en la solidez defensiva, quiere dar el golpe y conseguir su primer campeonato.
¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Arsenal vs. PSG por la final Champions League 2026?
El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.
- Claro Video
- Prime Video
- Roku
- FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)
¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?
El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).
Eventos y Deportes Incluidos
- Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.
- Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.
- Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.
- Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).
- Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.
- Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).
La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.
Horario, TV y dónde ver en vivo en directo Arsenal vs. PSG por la final de Champions League
- Torneo: UEFA Champions League 2025-26
- Partido: Arsenal vs. PSG, por la final de la UEFA Champions League 2025-26
- Horario: 10:00 horas de Ciudad de México
- Canales TV: FOX One
- Estadio: Puskas Arena, Budapest, Hungría