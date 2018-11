Esta temporada, Gareth Bale debe - por fin - demostrar por qué Florentino Pérez presionó al Tottenham para que lo dejen salir a mediados del año 2013. Con la salida de Cristiano Ronaldo, el galés es una de las esperanzas para levantar cabeza. Este miércoles fue titular en el Real Madrid vs. Viktoria Plzen por la Champions League 2018.



En la primera parte, Gareth Bale no tuvo muchas jugadas de peligro de cara al área rival. No fue hasta los 39' en que el también ex Southampton anotó en el Real Madrid vs. Viktoria Plzen en República Checa.

La acción se dio luego que Lucas Vázquez le diera un pase a Sergio Reguilón y este sacara un centro por izquierda. Es así que el balón encontró a Bale, quien solo tuvo que poner su pierna zurda para el 4-0 de los dirigidos por Santiago Solari.

Los otros tantos del cuadro merengue fueron obra de Karim Benzema (doblete) y Casemiro. Los blancos, tras ganarle al Valladolid, esperan continuar con la racha de victorias en LaLiga y Champions.