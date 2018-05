A buen entendedor, pocas palabras. Gareth Bale , elegido jugador del partido de la final de la Champions League tras su doblete ante el Liverpool , reconoció que está meditando abandonar el Real Madrid porque necesita "más minutos" y publicó en sus redes sociales un mensaje que podría ser interpretado como una despedida del club blanco.

''La pasada noche'' , es lo que puede leerse en el Twitter del jugador galés, quien acompaño su post con una imagen de su espectacular gol de chalaca en la final de la Champions . No obstante, estas palabras también podrían entenderse como la ''última noche'' de Bale en el Madrid .

''Obviamente tengo que jugar todas las semanas, siempre lo he querido hacer y necesito más minutos. Tengo que sentarme a hablar tranquilamente con mi agente, debo pensar si me quedo o no'' , fueron las palabras del delantero en la rueda de prensa posterior a la victoria 3-1 sobre el Liverpool .

Bale no ocultó su decepción por ser suplente con el Madrid en la final de Kiev y justificó que con su final de temporada esperaba ser titular contra el Liverpool en la Champions . "Me sentí desilusionado porque creo que debía estar desde el inicio porque estaba jugando muy bien, pero soy un profesional'' , manifestó.