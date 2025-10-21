Penal y gol de Ayoub El Kaabi puso el 1-2 del Olympiacos vs Barcelona. (Video: ESPN)
Se aprieta el partido entre y por . Tras el doblete de Fermín López, Ayoub El Kaabi puso de penal el descuento para el cuadro griego. Una jugada particular, pues primero el marroquí anotó de cabeza, pero el árbitro anuló la jugada por una mano de Eric García dentro del área. En ese sentido, el juez anuló el gol y cobró penal. El mismo El Kaabi no perdonó desde los doce pasos para poner el 2-1. Minutos después, Santiago Hezze fue expulsado y dejó a los griegos con uno menos.

