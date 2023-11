Zurdazo, golazo y a celebrar con los compañeros de equipo. Brahim Díaz marcó el primer gol del partido después de una excelente jugada colectiva por parte de los merengues y una excelente asistencia del brasileño Rodrygo al centro del área. El español ejecutó de manera impresionante y, hasta el momento, el Real Madrid lidera 1-0 contra Braga en la Champions League.

El hecho ocurrió en el minuto 27. Por la banda izquierda, el Real Madrid, liderado por el brasileño Rodrygo, inició una jugada de ataque en busca de su primer gol. El extremo del equipo merengue desbordó, eludió a un defensa del Braga y centró al área rival, donde el español Brahim recibió el balón y con un disparo de zurda puso el marcador 1-0 a favor del Real Madrid.

Cabe de resaltar, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alineó a Díaz en lugar de Jude Bellingham, quien no estaba en condiciones de jugar con los ‘Blancos’. Díaz se ubica detrás de los dos delanteros brasileños, Rodrygo Goes y Vinícius Júnior. Con este resultado momentáneo, el Real Madrid se sitúa como líder del Grupo C con 12 puntos, habiendo ganado todos sus encuentros.





Real Madrid vs. Braga: lo que se les viene

Después del partido entre el Real Madrid y el Braga en la Champions League, el Real Madrid jugará nuevamente como local, pero esta vez en LaLiga, enfrentando al Valencia el sábado 11 de noviembre a las 3:00 de la tarde (hora de Perú). El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y podrás seguirlo en Depor.

Por otro lado, el Braga disputará un partido como visitante contra el Arouca en la Primeira Liga el domingo 12 de noviembre a la 1:00 de la tarde (hora de Perú). El encuentro se llevará a cabo en el Estádio Municipal de Arouca. ¡No te pierdas estos dos emocionantes partidos!





