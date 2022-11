El gol no se hizo esperar en el Estadio do Dragao por el cierre de la Fase de Grupos de la Champions League, pues Porto está siendo respetar su casa y en menos de cinco minutos, ya le gana al Atlético de Madrid, que se está quedando con la manos vacías en el ‘Viejo Continente’ y no llegaría ni la Europa League.

Gol de Mehdi Taremi para el 1-0 del Porto vs. Atlético Madrid.

A los 5 minutos, los ‘Dragones’ profundizaron su ataque y Evanilson se metió al área ‘colchonera’, aprovechando el desconcierto de la defensa, y sacó un centro al ras del piso que aprovechó Mehdi Taremi, el ‘9′ del Porto, quien estuvo solo por el segundo palo y la mandó a guardar para empezar apagar la ilusión del Atlético Madrid.

Con el resultado, Porto se estaría adjudicando el primer lugar del Grupo C, mientras Atlético de Madrid queda totalmente fuera de competencia europea, pues en Alemania, Leverkusen iguala 0-0 con Brujas y con ello lo superaría en la tabla de posiciones.

Porto vs. Atlético de Madrid: previa

Porto aseguró su clasificación a los octavos de final tras vencer en la fecha pasada a Brujas (4-0) con los goles de Taremi (2), Francisco Evanilson de Lima y Stephen Eustáquio. No obstante, ahora lucha por el primer lugar del grupo C, pero no depende de sí mismo.

Los ‘Dragones’ (9 puntos) deberán ganar a Atlético de Madrid en condición de local. Aunque, esperará una derrota del cuadro de Bélgica (10 unidades) en su visita a Alemania para chocar ante Leverkusen.

Por su parte, Atlético de Madrid quedó eliminado de la Champions League en la jornada pasada, pero necesita de un triunfo para asegurar su presencia en la Europa League.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.