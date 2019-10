¡Qué hiciste, Luka! El 'blooper' de Modric que aprovechó Dennis para anotar el 2-0 de Brujas ante Real Madrid

Real Madrid vs. Brujas juegan en el Santiago Bernabéu donde existe más de una sorpresa. El equipo de Zidane no encuentra reacción y tras recibir el primer tanto en contra antes de los 10 minutos de juego en los pies de Emmanuel Dennis, no pudieron controlar las contras rivales. El 2-0 cayó antes del final de la primera mitad.

A los 39 minutos, una vez más Dennis, aprovechó el contragolpe del equipo de Bélgica. El africano aprovechó su velocidad y tras la salida de Thibaut Courtois logró disparar y festejar el segundo en su cuenta personal. Sorpresa total.

El gol de Dennis para el 2-0 de Brujas tras error de Modric ante Real Madrid. (YouTube)

Tocado por la dura derrota 3-0 contra el París SG, el equipo blanco parece haber ido recuperando sensaciones en sus tres últimos partidos de Liga contra Sevilla (1-0), Osasuna (2-0) y Atlético de Madrid (0-0). "Está claro que esa derrota nos hizo mucho daño", aseguró este lunes el técnico Zinedine Zidane, matizando que "desde entonces hemos jugado muy bien, hemos sido buenos defensivamente, hemos hecho bien las cosas".



El equipo blanco cierra el grupo A con cero puntos, por detrás de PSG, líder con tres unidades, Brujas y Galatasaray, que tienen una. Por su parte, El equipo belga, que ocupa el segundo puesto de la llave tras su empate con el conjunto turco del Grupo A, llega al Santiago Bernabéu invicto en esta temporada.



