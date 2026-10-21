¡Una nueva sinfonía de velocidad y contundencia llevó la firma de un inalcanzable Kylian Mbappé, quien volvió a desatar el delirio absoluto de la afición del Real Madrid con una portentosa conquista frente a un doblegado RB Leipzig en esta vibrante tercera fecha de la mágica UEFA Champions League 2026/27! Como un auténtico depredador del área bajo el mando del carismático José Mourinho, el crack francés demostró estar tocado por la varita en las grandes noches europeas, destrozando las ilusiones del conjunto alemán y levantando a los hinchas de sus butacas con cada electrizante galopada hacia el arco rival. Su estatus de superestrella brilla con una intensidad inigualable en el firmamento merengue, pues a base de golazos y apariciones determinantes, el ídolo galo no solo alimenta los sueños de gloria de todo el madridismo, sino que pavimenta con letras doradas su inminente coronación como el rey indiscutido del planeta fútbol.