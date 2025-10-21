Gol de penal de Lamine Yamal puso el 3-1 del Barcelona vs Olympiacos. (Video: ESPN)
Gol de penal de Lamine Yamal puso el 3-1 del Barcelona vs Olympiacos. (Video: ESPN)

marca distancia contra por . Tras el doblete de Fermín López, Ayoub El Kaabi puso de penal el descuento y por la misma vía amplió distancias. Luego, puso el 4-1, Fermín López el quinto y el mismo Rashford, tras pase de Pedri, el definitivo 6-1. El rival se había quedado con diez jugadores por expulsión de Santiago Hezze y los azulgranas aprovecharon para establecer un marcador contundente.

El 4-1 de Marcus Rashford

Gol de Marcus Rashford, Barcelona 4-1 Olympiacos. (VIDEO: ESPN)
Gol de Marcus Rashford, Barcelona 4-1 Olympiacos. (VIDEO: ESPN)

El 6-1 de Marcus Rashford

Gol de Marcus Rashford, Barcelona 6-1 Olympiacos. (VIDEO: ESPN)
Gol de Marcus Rashford, Barcelona 6-1 Olympiacos. (VIDEO: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS