Participa en la jugada y es lo que vale. Tampoco pidamos solo goles y asistencias. Jefferson Farfán se encuentra en el ataque del Lokomotiv que permite el primer gol de los rusos sobre el Galatasaray. El peruano manda un centro desde la derecha, que le pega el polaco Krychowiak, y luego le choca al holandés Donk, que marca en propia puerta. Gol del Lokomotiv.



El equipo ruso afronta el Lokomotiv vs Galatasaray ya eliminado de la Champions League , pero intenta encontrar su primera victoria en el certamen para darle una alegría a los hinchas. Jefferson Farfán ya consiguió anotar anotó un gol en este certamen y se espera que la 'Foquita' haga respetar la localía.



El cuadro local llega a este Lokomotiv vs Galatasaray de perder en casa en la última fecha de Liga Premier de Rusia (1-2 ante Ural) y donde Jefferson Farfán estuvo ausente por precaución. Hoy Yury Semin confirmó al peruano en la lista de convocados.



Los turcos también acuden al Lokomotiv vs Galatasaray con la intensión de no decepcionar a sus hinchas y conseguir una segunda victoria en la Champions League y no les haga perder las esperanzas de alcanzar a Schalke 04 que esta fecha enfrenta al líder del Grupo D: Porto.