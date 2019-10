¡Pónganle un marco! Brutal gol de Luis Suárez para el empate entre Barcelona e Inter por Champions League [VIDEO]

► Messi será su 'padrino': Barcelona se fija en estrella del Inter de Milán por deseo del capitán



Si se esperaba mucho de la vuelta de Messi, Luis Suárez no se quedó atrás para demostrar que es el goleador del equipo. El uruguayo anotó el empate de un tremendo latigazo en primera en el Barcelona vs. Inter de Milán tras un gran pase de Arturo Vidal en el Camp Nou por Champions League.

El Barcelona despertó en la segunda mitad. A la pasividad le puso fuerza, velocidad, seguridad y dinamismo. La entrada de Vidal fue vital, pues le dio más presencia al mediocampo y peso ofensivo. Así, en una serie de pases, Messi cedió para el chileno, quien no dudó en mandarle un pase preciso bombeado a Suárez. ¿Qué hizo el uruguayo? Le pegó como vino y nada pudo hacer Handanovic.

Brutal gol de Luis Suárez para el empate entre Barcelona e Inter por Champions League

PREVIA DEL PARTIDO

Al Barcelona le espera un examen complicado con la visita del intratable Inter de Milán, que bajo la tutela de Antonio Conte se ha mostrado ambicioso y sublime en Italia, donde es líder, aunque en su debut en Champions League, también empató, pero en casa ante el modesto Slavia Praga.



El argentino Lionel Messi vuelve a acaparar toda la atención, debido a que Barcelona lo extraña desde que arrancó la temporada, por lesiones y molestias que le han impedido estar en óptimas condiciones, y que para el partido contra Inter, aunque reciba el alta, no se espera que rinda a su mejor nivel.



Barcelona viene de empatar en el campo del Dortmund en la primera jornada (0-0), en la que la actuación soberbia de Marc André ter Stegen evitó males mayores, y necesita un buen resultado contra el Inter, que no es otra cosa que una victoria, no sólo para asaltar la primera posición del grupo, sino para fortalecer a un colectivo que ha tenido un arranque de temporada nada solvente, con dos derrotas en LaLiga.

