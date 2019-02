¡Grito de gol! Mbappé celebra así en el Old Trafford en Manchester United vs. PSG [VIDEO]

Se cae Old Trafford, pero no por el rendimiento de los ‘Red Devils’, sino por los goles de los parisinos. En el Manchester United vs. PSG , Kylian Mbappé marcó un gol y puso el 2-0 para su equipo para enmudecer el ‘Teatro de los Sueños’ en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Un golazo del delantero francés, no por la definición, sino por la concepción del juego del equipo de Thomas Tuchel en la UCL. Partidazo.



A los 60 minutos de juego, Ángel di María escapó por la banda izquierda, centro y encontró a Kylian Mbappé para que decretara un nuevo para el gol. Previamente, minutos antes, Kimpembe había puesto el 1-0 para el PSG en un gran golpe en la Champions League.



El partido de vuelta entre ambos equipos se jugará el 6 de marzo, en donde el Manchester United deberá darle vuelta a lo que parece sentenciado: goles de Mbappé y Kimpembe para darle un sueño a todo París, pasar a los cuartos de final de la Champions League.



Pese a los golpes a Di María y el juego rudo de los ‘Red Devils’, el PSG ha afrontado con gran clase este partido de los octavos de final de la Champions League.