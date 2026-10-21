Demostrando una eficacia superlativa en su rol de revulsivo, Yan Diomande se erigió como el verdugo implacable de su ex-equipo tras ingresar al gramado sobre los 70′ en reemplazo de un opaco Vinicius. El talentoso atacante costamarfileño necesitó poquísimo tiempo para revolucionar la ofensiva local, rubricando su espectacular actuación con una asistencia quirúrgica y una definición de antología que clausuró la victoria en el Santiago Bernabéu. La cereza del pastel llegó mediante una furiosa volea de zurda a media altura, empalmando con violencia un servicio preciso de Brahim para clavar el esférico directamente en la escuadra, desatando la locura total en las gradas. Con este recital de contundencia, el extremo africano no solo sentenció el triunfo, sino que empezó a reclamar el trono de nuevo ídolo ante una afición que observa con resignación el preocupante bajón futbolístico del astro brasileño.