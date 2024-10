Barcelona no quiso perder tiempo con Young Boys y tomó las medidas necesarias para adelantarse en el marcador en el Estadio Olímpico de Montjuïc. A los ocho minutos, el equipo dirigido por Hansi Flick inició una serie de toques desde el medio del campo, que pasaron por los pies de Lamine Yamal. La ‘joya’ española vio a Raphinha liberarse de la marca de los defensas y le soltó un pase cerca al punto de penal. El extremo levantó la cabeza y realizó un centro rasante que Robert Lewandowski solo tuvo que empujar para poner a los catalanes al frente en esta jornada 2 de la Champions League. No obstante, el dominio del Barca no iba a quedar ahí, pues el brasileño que previamente habilitó, también marcó su tanto a los 34′.

El dominio de los azulgranas fue evidente a lo largo del partido. Los suizos, con problemas en la defensa, no lograron detener el ataque, que tuvo como principales complicaciones a Yamal y a Raphinha. Ambos se conectaron en los tres cuartos de cancha, donde el adolescente de 16 años le brindó un pase sutil al brasileño, quien dejó solo al delantero para que anotara el primero del partido.

Sin embargo, su hambre por más no quedaría ahí, ya que a los 51′ del segundo tiempo, el dominio español se haría presente una vez más con otra diana. Luego de un tiro de esquina que pasó de largo, Íñigo Martínez, que marcó el tercero del partido antes de ir al descanso, devolvió el balón al área, donde ‘Lewa’, de manera ortodoxa, amplió la goleada de los españoles en el Estadio Olímpico de Montjuic, llegando así a su octavo gol.

Doblete de Robert Lewandowski para el 4-0 de Barcelona por la Champions League. (Vídeo: Live 5).

Es importante señalar que sus otros siete goles fueron anotados en LaLiga, donde actualmente se consolida como el máximo artillero del torneo español. Por otro lado, con este tanto, el polaco de 36 años se afianza como el ‘9′ con más ‘pepas’, alcanzando los 96 y superando a sus grande colegas como Luis Suárez, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic y Ronaldo Nazário en este certamen europeo.

Sin embargo, los tantos no quedarían ahí, ya que, pasados los 30 minutos, el mismo jugador que dio la asistencia para el 1-0 fue el encargado de marcar el segundo. El extremo brasileño, que en esta temporada se consolidó en el once del DT alemán, se encontró dentro del área y solo tuvo que rematar para llegar a 6 goles y 3 asistencias en los 10 partidos disputados en la presente temporada con el Barcelona.





Gol de Raphinha para el 2-0 de Barcelona

Gol de Raphinha para el 2-0 de Barcelona vs Young Boys. (Vídeo: ESPN).





¿Qué se le viene al Barcelona?

Luego de este duelo, el Barcelona tendrá que cambiar de chip y jugar sus partidos por LaLiga. Como rival, tendrá al Deportivo Alavés, programado para el domingo 6 de octubre a las 9:15 de la mañana (horario de Perú), que se desarrollará en el Estadio de Mendizorroza. Es importante destacar que este duelo será más que significativo, sabiendo que previamente perdieron contra Osasuna y que el Real Madrid ganó, ahora pisándoles los talones en la tabla de posiciones.

Siguiendo con sus programaciones, los Culés recibirán al Sevilla el próximo domingo 20 a las 2:00 de la tarde (horario de Perú), llevándose a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Por otro lado, es importante mencionar que los españoles tienen en el quirófano a Marc-André ter Stegen, Dani Olmo, Gavi y Ronald Araújo, y la mayoría volverá a finales de este 2024, mientras que el portero alemán no tiene aún fecha de regreso.





