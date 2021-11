Barcelona no pudo superar a Benfica en un importante pasaje del partido. El equipo azulgrana no podía llegar con claridad a la portería defendida por Odysseas; sin embargo, a falta de seis minutos tuvieron una jugada clara en los pies de Ronald Araújo, quien anotó, pero el VAR le dijo que no.

El centro desde la izquierda de Jordi Alba llegó a la posición en la que se encontraba el central uruguayo, este definió con categoría y logró poner el 1-0 del partido. Sin embargo, el árbitro asistente levantó la bandera para señalar que se encontraba en posición adelantada.

Araújo, quien ya se encontraba festejando, se tomó la cabeza debido a que no podía creer que le anulen el tanto. Era la manera perfecta de sellar su gran actuación en la noche del martes en el Camp Nou.

Barcelona vs. Benfica: la previa

Los azulgranas, en el segundo partido de Xavi Hernández como entrenador, se juegan gran parte del acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones. Una victoria asegura el pase a la próxima etapa, pero un resultado diferente da más vida a los portugueses.

El club catalán inició la campaña en la ‘Orejona’ con una doble derrota (Bayern Múnich por 0-3 y el Benfica por 3-0) que ahora mismo le coloca en una situación comprometida. Tras vencer dos veces por 1-0 a Dinamo Kiev, Barcelona sumó seis puntos, dos más que Benfica (cuatro).

En casa, los blaugranas seguirán en la ruta por la ‘Orejona’ si ganan. El empate o la derrota, obligará a los de Xavi ganar al imbatible Bayern Múnich en Alemania o esperar que los ucranianos se impongan sobre las ‘Águilas’ en la última fecha.





