El curso 2021-2022 se ha convertido en el punto de despegue para Vinicius Junior. Con nueve goles y siete asistencias en 15 partidos, el atacante brasileño encontró su mejor versión desde que llegó al Real Madrid. Lo hizo de la mano de Carlo Ancelotti, quien no dudó en elogiar al jugador de 21 años.

En la previa del choque ante el Sheriff Tiraspol por Champions League. el entrenador del conjunto blanco fue consultado sobre el presente del segundo jugador más influyente en atasque de su equipo.

“En este momento, Vinicius, por su manera de jugar, es el jugador más desequilibrante que hay en el fútbol. No hay muchos jugadores que en estos momentos hacen estas cosas. Tiene que mejorar, porque en el 1vs1 es una cosa importante, pero no la más importante”, sostuvo en conferencia de prensa.

Bajo esa misma línea, agregó: “Es para estar contento de lo que está haciendo. Tiene y creo que va a aprender. Su cabeza está bien, no es la cabeza que uno que piensa que ya ha ganado todo”. Por otro lado, el entrenador italiano le restó importancia a la no inclusión de Thibaut Courtois en lo premios The Best, una de las principales novedades en la última nominación.

“Hay muchos buenos porteros en Europa. Solo puedo decir que para nosotros es un portero al que no nos gustaría cambiar por nadie, lo está haciendo muy bien. Creo que él tampoco quiere cambiar de club. Es un matrimonio que está bien. Para él es más importante ganar una Liga o Champions que un trofeo individual”, cerró.





