Duván Zapata no se cansa de anotar goles con Atalanta. El colombiano se convirtió temprano en la figura del cuadro italiano ante Young Boys por la jornada 5 de Champions Leaguen en Berna. Anotó el 1-0 para poner adelante a su equipo en el marcador.

A los 10 minutos de juego, el exatacante de la Sampdoria salió del área para apoyar a sus compañeros y de inmediato realizó el movimiento para volver al área. En ella se colocó de cara al arco.

Dentro del ‘cajón grande’, Zapata recibió el pase de Remo Freuler, intentó controlar, el balón le quedó alto y disparó tras un giro. Un verdadero golazo. Este es el segundo tanto del futbolista en lo que va de la competición.

Atalanta vs. Young Boys: la previa

El equipo neroazurri sueña con volver a ser primero en la clasificación, pero para lograrlo, deberá superar al cuadro suiza. De conseguir los tres puntos, tendrá grandes posibilidades de clasificar a los octavos de final de la máxima competición europea.

“Es un juego fundamental, pero esperamos que el último sea decisivo. El sintético es una anomalía, solo lo usan aquí en la Champions y nadie en la Serie A. Será diferente, por el rebote, la forma de patear y la velocidad del balón. No es una coartada, pero está claro que no estamos contentos de jugar en un campo así, donde no es casualidad que United también perdió”, explicó Gian Piero Gasperini, DT del Atalanta en la previa.

La ‘Diosa’ enfrentará el partido conociendo el resultado del encuentro entre Villarreal y Manchester United. Nada cambia para nosotros, hasta los Young Boys están en la carrera Y los dos jugaremos para ganar”.





