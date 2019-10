Lautaro Martínez sigue en racha: el gol del 1-0 ante Borussia Dortmund tras gran definición [VIDEO]

Lautaro Martínez sigue en racha. En su segunda temporada en Italia, el argentino no deja de demostrarle a Antonio Conte que es uno de los fijos en el once. Así, ha llegado el gol del 1-0 del Inter de Milán vs Borussia Dortmund por la fecha 3 de la fase de grupos de la Champions League.



En partido disputado en el estadio Giuseppe Meazza, el exdelantero de Racing ha abierto el marcador a los 21 minutos de juego tras un gran control con el pecho y posterior remate. Aunque al inicio se creyó que estaba adelantado, el VAR determinó que no hubo posición ilícita del 'Toro'.

Lautaro Martínez ha marcado el gol del 1-0 entre Inter vs Dortmund por la fecha 3 de Champions League 2019.

Con este gol al Dortmund, Lautaro Martínez ya suma dos tantos en la presente edición de la Champions League. El argentino le marcó antes al Barcelona en el Camp Nou en la derrota por 2-1 del Inter de Milán. Contando los cuatro de Serie A, el rosarino ya lleva seis anotaciones.

LA PREVIA DEL PARTIDO

Conte motivó a Lautaro en la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Campeones, después de que el argentino se luciera con un doblete y un penal conseguido en el último triunfo liguero contra el Sassuolo (4-3).



"Lautaro debe trabajar, debe trabajar y ya está. No debe pensar que el gol es todo para un delantero, porque para mí no es así. Debe trabajar para el equipo, está creciendo mucho, se esta convirtiendo un delantero completo. Nos gusta cuando da asistencias y cuando marca" , afirmó Conte.

► Aunque no todos estén contentos: 'Clásico' entre Barcelona y Real Madrid se jugará en diciembre



► Solo le sirve ser campeón: Barcelona necesita levantar la Champions League para clasificar al nuevo Mundial



► No es tan fácil: Real Madrid le cierra las puertas a Dani Ceballos a pesar que Arsenal lo quiere fichar



► Zidane vuelve a sonreír: no solo se pospuso el Clásico, también recupera a dos cracks por lesión