Todos señalaron a Zinedine Zidane como el principal responsable por la salida de James Rodríguez. Alrededor de ambos crearon un enfrentamiento y que sería revivido en el Real Madrid vs. Bayern Munich en las semifinales de Champions League.

Sin embargo, horas antes de disputarse el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, el mediocampista aclaró que no hay resentimientos contra el 'Mago', pues siempre tuvieron una relación cordial.

"No tengo absolutamente nada contra él (Zidane), no son sentimientos de rabia. Contra él y contra el club no tengo nada, son sentimientos de gratitud hacia todos ellos", aseguró James Rodríguez.

El jugador de Bayern Munich no encuentra culpables para mencionar respecto a la partida de España al inicio de esta temporada. El 'cafetero' está seguro que la falta de continuidad la pasó factura.

"No creo que fuese culpa de nadie, pienso que cuando tuve oportunidad de jugar aporté goles y pases. En la primera temporada jugué mucho y tuve oportunidades de hacer buenos números y cuando juegas menos tienes más dificultades para hacer esos números", agregó el ex Real Madrid.

James Rodríguez volverá al Bernabéu en medio de un ambiente de Champions League. "Creo que me van a recibir de muy buena manera", indició el colombiano que buscará remontar con Bayern Munich el 2-1 de la ida favorable a Real Madrid.